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新手爸媽最想收到的禮物！夢幻FENDI背帶、LV嬰兒新品
精品為新生兒寶貝推出的新品，無疑是送給新手爸媽最好的禮物。FENDI童裝系列攜手屢獲殊榮、專門生產符合人體工學的嬰兒背帶的美國嬰幼兒用品品牌Ergobaby，空前跨界合作，推出一款專屬於FENDI的嬰兒背帶。這個Ergobaby x FENDI Kids Omni™ Breeze Baby Carrier嬰兒完美結合FENDI的設計風格與Ergobaby符合人體工學設計的實用性，精心製作的煙草色FF logo標誌印花圖案，搭配黃色細節和印有同色系FENDI FF logo標誌圖案的可拆式小袋，可調整出四個背負位置，還配有用於防曬和哺乳的隱私罩，背帶上的側袋則可便於拿取隨身攜帶的各種必需品，讓背著小嬰兒的爸媽也高級起來。
路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）專為新生兒設計的的Baby系列，則推出於寒冷季節所設計全新系列，包含服裝、鞋履、配飾和生活精品等單品均裝飾辨識度極高的Meli-Melo圖案，服裝尺寸從出生至12個月大。連身衣、成套嬰兒服、包臀衣、睡衣、洋裝和雙面連帽外套，口袋上飾有Monogram花朵圖紋，內襯為Meli-Melo圖案。無論是棉紡喀什米爾開襟羊毛衫上的珍珠母貝鈕扣、寶寶燈籠褲和包臀衣上的小刺繡，還是羅緞上細膩的緹花和印花Monogram圖案，都展現出最精細的作工且舒適柔軟質感。
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