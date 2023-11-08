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同門韓韶禧、昆凌！肖戰代言再+1成珠寶首男性代言人
法國高級珠寶世家Boucheron寶詩龍宣布，邀請中國演員肖戰成為其全球品牌代言人，同時並發表了全新的形象視覺，共有三套不同造型。也讓肖戰無形與Boucheron其他品牌代言人如韓韶禧、昆凌，成為奢華生活美學的另類「同門」。
以Serpent、Quatre等系列為主力，每年並發表天馬行空創意高級珠寶的寶詩龍（Boucheron）是源於法國的高級珠寶品牌。Boucheron並表示很高興能與肖戰一起開啟這段全新旅程，傳遞共同的價值觀，同時肖戰的自由、前衛態度，更與Boucheron擁有更同精神、不謀而合。
值得一提的是，肖戰本身同時也是GUCCI、TOD’S與瑞士高級鐘表的品牌代言人，這次「加碼」Boucheron，等於在時裝、精品、手表以外，補齊了「高級珠寶」的最後一塊拼圖，尤其肖戰更是Boucheron目前唯一的男性品牌代言人，男性與珠寶相對的距離，未來勢必將為Boucheron與肖戰共同打破、拉近，除了戒指、手環、胸針、領針，未來男性如何駕馭珠寶，讓輕奢與生活風格巧妙結合？且讓人拭目以待。
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