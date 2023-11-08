同門韓韶禧、昆凌！肖戰代言再+1成珠寶首男性代言人

法國高級珠寶世家Boucheron寶詩龍宣布，邀請中國演員肖戰成為其全球品牌代言人，同時並發表了全新的形象視覺，共有三套不同造型。也讓肖戰無形與Boucheron其他品牌代言人如韓韶禧、昆凌，成為奢華生活美學的另類「同門」。

以Serpent、Quatre等系列為主力，每年並發表天馬行空創意高級珠寶的寶詩龍（Boucheron）是源於法國的高級珠寶品牌。Boucheron並表示很高興能與肖戰一起開啟這段全新旅程，傳遞共同的價值觀，同時肖戰的自由、前衛態度，更與Boucheron擁有更同精神、不謀而合。