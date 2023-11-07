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雙11購機試手氣 STUDIO A買iPhone 15送磁吸充電座 神腦1折爆品快手搶購

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
STUDIO A推出官網限定雙11優惠。圖／STUDIO A提供
STUDIO A推出官網限定雙11優惠。圖／STUDIO A提供

雙11將至，3C通路都摩拳擦掌推出優惠活動搶客。STUDIO A即日起至11月11日推出官網限定優惠活動，買iPhone 15全系列直贈價值1590元的VAP 15W無線充電盤或PQI 23W 3合1磁吸無線充電座好禮，限時限量111組；買MacBook Air、MacBook Pro指定機種則直贈最高價值6140元的配件澎湃大禮包；購買蘋果全系列商品再享單機加購實用配件優惠。於11月30日前購買iPhone 15全系列、Apple Watch Series 9、Apple Watch Ultra 2，還可抽百萬好禮，最大獎有機會抽中iPhone 15 Pro Max，總獎項更高達599個。

STUDIO A官網還特別加碼推出LG專館特選家電優惠，包括蒸氣電子衣櫥、濕拖清潔機器人、雙頻除濕機、空氣清淨機、大尺寸曲面電競顯示器等，多重優惠最高精省13%，STUDIO A標準會員以上等級還可用點數折抵最高3%，並同享中信LINE Pay卡 3%回饋無上限。

另外，神腦全通路則於雙11祭出「超神會員祭」年終撒百萬回饋金活動，熱門新機、大小家電、保健品優惠5折起；即日起神腦生活購物網站每天10點將推出限時限量超殺商品最低1折起，包括家電、手機、耳機及日用保健品等超過30樣商品，11月11號當日更有多達20樣瘋殺品，最低47元就能帶走。於全台神腦門市新辦5G購機方案加碼送sakuyo魚油軟膠囊、攜碼則送康生MINI雷神鎚筋膜槍，購買指定手機/筆電登錄送千元神腦幣，門市消費不限金額，還可抽iPhone 15 Pro。

而Google商店也將從11月10日至11月27日限時推出促銷活動，購買全新Pixel 8或Pixel 8 Pro，可免費獲得限定Pixel手機包，購買手機殼可現省310元；購買Pixel 8則可用5折加購Pixel Watch或Pixel Buds Pro；購買Pixel Watch可現省3870元，購買Pixel Buds Pro則現省1797元。

活動期間購買Pixel手機周邊配件，也有現折優惠。圖／摘自Google商店
活動期間購買Pixel手機周邊配件，也有現折優惠。圖／摘自Google商店
活動期間購買全新Pixel 8或Pixel 8 Pro，可免費獲得限定Pixel手機包。圖／摘自Google商店
活動期間購買全新Pixel 8或Pixel 8 Pro，可免費獲得限定Pixel手機包。圖／摘自Google商店
神腦雙11買iPhone 15加碼再送千元神腦幣。圖／神腦國際提供
神腦雙11買iPhone 15加碼再送千元神腦幣。圖／神腦國際提供
神腦年終大手筆狂撒百萬回饋，凡於神腦門市消費即可抽iPhone 15 Pro。圖／神腦國際提供
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雙11 iPhone

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