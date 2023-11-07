派對這樣穿就沒錯！韓韶禧幾何珠寶上身 高級感瞬間up

隨著時序邁入一年的倒數第二個月，法國高級珠寶品牌Boucheron於近日發表2023年歲末佳節形象廣告「Emerald Enchantment」，包含Boucheron品牌大使韓韶禧、「元組網紅」Alexa Chung、與日本名模Rola全數以黑色洋裝、高領毛衣、平口連身褲裝入鏡，展現了雀躍、感性、或沈思的優雅一瞬。

全數的整體視覺呈現了深邃但不顯過度的漸層森林綠色，有聖誕節的氛圍，也帶有成熟的、生機勃勃的能量，原來本季的Boucheron歲末佳節形象廣告「Emerald Enchantment」嘗試傳遞如貴重寶石中的「祖母綠」的風格魅力。不對稱的單邊耳環像是璀璨的花火，在耳畔燃起了分享、歡樂的能量；開放式的Serpent Bohème白金鑽石耳環，以手鐲兩側的橢圓輪廓搭配紐鎖紋飾，展現出曼妙的幾何之美；多圈式的Quatre戒指，混合了貴金屬、陶瓷、紋飾與鑽石，像是家人朋友間相聚時的情感交流，因為層次、對比、差異，所以妙不可言。

值得一提的是：今年七月時Boucheron曾發表、以永續為概念的No Pack Is The New Pack概念珠寶盒也在本次形象視覺中現身。使用鋁和毛氈為主材質，並放棄了傳統不可回收的鉸鏈蓋，因此整體更為輕盈的No Pack Is The New Pack概念珠寶盒，已經在巴黎芳登總店全面採用，並預計在台灣的2024第三季全新上市。