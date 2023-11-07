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派對這樣穿就沒錯！韓韶禧幾何珠寶上身 高級感瞬間up

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Boucheron品牌大使韓韶禧除了拍攝歲末佳節形象廣告「Emerald Enchantment」，更大秀手上的Quatre珠寶與Boucheron全新的No Pack Is The New Pack概念珠寶盒。圖／Boucheron提供
Boucheron品牌大使韓韶禧除了拍攝歲末佳節形象廣告「Emerald Enchantment」，更大秀手上的Quatre珠寶與Boucheron全新的No Pack Is The New Pack概念珠寶盒。圖／Boucheron提供

隨著時序邁入一年的倒數第二個月，法國高級珠寶品牌Boucheron於近日發表2023年歲末佳節形象廣告「Emerald Enchantment」，包含Boucheron品牌大使韓韶禧、「元組網紅」Alexa Chung、與日本名模Rola全數以黑色洋裝、高領毛衣、平口連身褲裝入鏡，展現了雀躍、感性、或沈思的優雅一瞬。

全數的整體視覺呈現了深邃但不顯過度的漸層森林綠色，有聖誕節的氛圍，也帶有成熟的、生機勃勃的能量，原來本季的Boucheron歲末佳節形象廣告「Emerald Enchantment」嘗試傳遞如貴重寶石中的「祖母綠」的風格魅力。不對稱的單邊耳環像是璀璨的花火，在耳畔燃起了分享、歡樂的能量；開放式的Serpent Bohème白金鑽石耳環，以手鐲兩側的橢圓輪廓搭配紐鎖紋飾，展現出曼妙的幾何之美；多圈式的Quatre戒指，混合了貴金屬、陶瓷、紋飾與鑽石，像是家人朋友間相聚時的情感交流，因為層次、對比、差異，所以妙不可言。

值得一提的是：今年七月時Boucheron曾發表、以永續為概念的No Pack Is The New Pack概念珠寶盒也在本次形象視覺中現身。使用鋁和毛氈為主材質，並放棄了傳統不可回收的鉸鏈蓋，因此整體更為輕盈的No Pack Is The New Pack概念珠寶盒，已經在巴黎芳登總店全面採用，並預計在台灣的2024第三季全新上市。

而在明年秋日來臨之前，不妨先為朋友、家人或另一半挑選季節的心情體現。至於會是一條Serpent Bohème黃金鑽石項鍊、一（或多）付）Quatre手鐲、或不對稱的水滴造型戒指？這就交給你細細挑選了！

日本混血辣模Rola為Boucheron拍攝形象廣告時，身上最閃單品莫過於一件白金鑲鑽的Serpent Bohème系列項鍊，宛如流蘇或瀑布般，古典也當代，訂價359萬元。圖／Boucheron提供
日本混血辣模Rola為Boucheron拍攝形象廣告時，身上最閃單品莫過於一件白金鑲鑽的Serpent Bohème系列項鍊，宛如流蘇或瀑布般，古典也當代，訂價359萬元。圖／Boucheron提供
Alexa Chung全身以Serpent Bohème珠寶造型，由其耳畔的大型耳環更展現四射的熱力與光芒。圖／Boucheron提供
Alexa Chung全身以Serpent Bohème珠寶造型，由其耳畔的大型耳環更展現四射的熱力與光芒。圖／Boucheron提供
韓韶禧手上配戴的Quatre系列Classique手鐲，黃金、粉紅金、白金，棕色PVD陶瓷與鑽石，102萬元。圖／Boucheron提供
韓韶禧手上配戴的Quatre系列Classique手鐲，黃金、粉紅金、白金，棕色PVD陶瓷與鑽石，102萬元。圖／Boucheron提供
Alexa Chung所配戴的Serpent Bohème Solaritè系列耳環，黃金750、鑲嵌鑽石，149萬元。圖／Boucheron提供
Alexa Chung所配戴的Serpent Bohème Solaritè系列耳環，黃金750、鑲嵌鑽石，149萬元。圖／Boucheron提供
日本混血辣模ROLA除了9月時成為銀座Boucheron專門店的開幕嘉賓，更拍攝了品牌2023佳節形象廣告。圖／Boucheron提供
日本混血辣模ROLA除了9月時成為銀座Boucheron專門店的開幕嘉賓，更拍攝了品牌2023佳節形象廣告。圖／Boucheron提供
以羅缎直線刻紋、鑽石圈、雙圈同心圓與巴黎飾紋混合的Quatre系列，可自由疊加，展現個人的實驗造型玩趣。圖／Boucheron提供
以羅缎直線刻紋、鑽石圈、雙圈同心圓與巴黎飾紋混合的Quatre系列，可自由疊加，展現個人的實驗造型玩趣。圖／Boucheron提供
使用鋁和毛氈為主材質，整體更為輕盈的No Pack Is The New Pack概念珠寶盒，預計在台灣的2024第三季全新上市。圖／Boucheron提供
使用鋁和毛氈為主材質，整體更為輕盈的No Pack Is The New Pack概念珠寶盒，預計在台灣的2024第三季全新上市。圖／Boucheron提供
Boucheron發表2023年歲末佳節形象廣告「Emerald Enchantment」，包含品牌大使韓韶禧、Alexa Chung、與日本名模Rola全數入鏡，展現了雀躍、感性的優雅一瞬。圖／Boucheron提供
Boucheron發表2023年歲末佳節形象廣告「Emerald Enchantment」，包含品牌大使韓韶禧、Alexa Chung、與日本名模Rola全數入鏡，展現了雀躍、感性的優雅一瞬。圖／Boucheron提供

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