派對這樣穿就沒錯！韓韶禧幾何珠寶上身 高級感瞬間up

隨著時序邁入一年的倒數第二個月,法國高級珠寶品牌Boucheron於近日發表2023年歲末佳節形象廣告「Emerald Enchantment」,包含Boucheron品牌大使韓韶禧、「元組網紅」Alexa Chung、與日本名模Rola全數以黑色洋裝、高領毛衣、平口連身褲裝入鏡,展現了雀躍、感性、或沈思的優雅一瞬。

全數的整體視覺呈現了深邃但不顯過度的漸層森林綠色,有聖誕節的氛圍,也帶有成熟的、生機勃勃的能量,原來本季的Boucheron歲末佳節形象廣告「Emerald Enchantment」嘗試傳遞如貴重寶石中的「祖母綠」的風格魅力。不對稱的單邊耳環像是璀璨的花火,在耳畔燃起了分享、歡樂的能量;開放式的Serpent Bohème白金鑽石耳環,以手鐲兩側的橢圓輪廓搭配紐鎖紋飾,展現出曼妙的幾何之美;多圈式的Quatre戒指,混合了貴金屬、陶瓷、紋飾與鑽石,像是家人朋友間相聚時的情感交流,因為層次、對比、差異,所以妙不可言。

值得一提的是:今年七月時Boucheron曾發表、以永續為概念的No Pack Is The New Pack概念珠寶盒也在本次形象視覺中現身。使用鋁和毛氈為主材質,並放棄了傳統不可回收的鉸鏈蓋,因此整體更為輕盈的No Pack Is The New Pack概念珠寶盒,已經在巴黎芳登總店全面採用,並預計在台灣的2024第三季全新上市。