7-ELEVEN Day購物節！「OPEN POINT行動隨時取」連續8天推指定飲品限時優惠

電商購物節旺季省荷包，7-ELEVEN邀請消費者一起歡度7-ELEVEN Day，包裹取件首選7-ELEVEN「安心取」服務，業界首創「包裹安心取抽抽樂」活動，預計將送出等值2,000萬元的購物金。11月13日至11月28日消費者至門市取件即可參加「包裹安心取抽抽樂」活動，單次最高可抽到71元購物金，獎項包括：1元、7元、71元門市購物折抵金、1元、7元、71元門市購物折抵金、中杯CITY CAFE熱卡布奇諾/中杯可口可樂思樂冰/中杯果漾蘋果風味蘇打思樂冰任選2件5折等，每筆包裹限抽1次，單筆交易最高上限可獲得5張優惠券，優惠券限量共150萬筆（「包裹安心取抽抽樂」活動不包含i划算、i預購平台取件優惠，思樂冰限定門市兌領）。

7-ELEVEN賣貨便也推出「雙11好事成雙」活動，即日起至11月26日免運無上限，於活動頁下單結帳時輸入「好事成雙」即可享免運優惠，11月25日前消費滿555元可領取66元折價券（限量1.8萬張），新會員再獲得3張免運券。為了回饋愛用賣貨便的賣家們，11月寄件滿萬件免抽獎即可免費獲得iPhone 15 Pro Max（512GB）1支，同時推出寄件運費優惠價，賣貨便平台讓微型創業賣家放心寄件、買家安心取件。