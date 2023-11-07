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香奈兒深圳重現CRUISE度假秀 周迅、瑪莉詠影后聊電影

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
香奈兒深圳發布會秀前溜冰表演。圖／香奈兒提供
香奈兒深圳發布會秀前溜冰表演。圖／香奈兒提供

香奈兒（CHANEL）於今年5月11日來到美國洛杉磯的傳奇派拉蒙片場，首次發布了2023/24 CRUISE度假系列大秀；2023年11月2日，這場充滿好萊塢與加州生活文化的大秀來到深圳重現。

在深圳灣體育中心場館內，這場流露好萊塢情懷的大秀，以全新現場設計再度呈現：黑白相間的運動風空間中，懸起一塊巨型記分牌，呼應洛杉磯派拉蒙影業片場的發布會現場。伸展台起點的巨大螢幕，播放著由知名攝影雙人組Inez & Vinoodh創作的黑白影片，影片中極富電影感的氛圍，令人想起好萊塢的迷人魅力與健身操的黃金時代。在大秀開場前，來自深圳與洛杉磯的舞者們帶來的溜冰表演炒熱了氣氛。

本系列服裝由香奈兒藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）創作，而繼5月的洛杉磯之後，這場大秀再次帶著觀眾走進系列服飾所組成的多彩、歡樂與優雅的世界：從運動和溜冰鞋元素到1920、30年代電影明星的迷人形象，系列作品盡顯多元魅力：刺繡泳衣、點綴閃亮水鑽的超短褲、1960年代風格的套裝、浴袍與睡衣與晚宴連衣裙，搭配1930年代風格的鞋履或迪斯可厚底涼鞋。

香奈兒品牌大使瑪莉詠柯蒂亞（Marion Cotillard）、惠妮皮克（Whitney Peak）、卡洛琳德麥格雷特（Caroline de Maigret）與香奈兒品牌好友與After party表演者尼爾羅傑斯 (Nile Rodgers) …等眾多藝人都特地出席了這場大秀。

大秀期間期間，香奈兒也在這座城市舉辦了不同主題的講座與藝文活動：大秀前一天11月1日，一場主題為「此幕共生」的對談活動在深圳灣萬象影城杜比影院舉行，向香奈兒與電影的深厚連結致意。導演、品牌形象大使Audrey Diwan，導演張大磊、耿子涵圍繞近年來銀幕上不斷豐富的女性形象，以及電影如何連接彼此、改變我們看待世界的方式等話題展開探討，該活動由陳魯豫主持。

第二場對談活動於秀後11月3日展開，由香奈兒全球精品部總裁Bruno Pavlovsky，連同品牌形象大使瑪莉詠柯蒂亞、周迅與劉雯共同呈現，Monocle雜誌董事及編輯總監Tyler Brûle主持，包括170位來自時尚、藝術、設計與管理等院校的學生受邀參加。而在11月3日與4日，為洛杉磯與深圳發布會創作海報的視覺藝術家Andre，更在深圳灣萬象城的觀眾面前帶來現場繪畫創作。

香奈兒2023-24 CRUISE 度假系列大秀於深圳重現。圖／香奈兒提供
香奈兒2023-24 CRUISE 度假系列大秀於深圳重現。圖／香奈兒提供
香奈兒2023-24 CRUISE 度假系列大秀於深圳重現。圖／香奈兒提供
香奈兒2023-24 CRUISE 度假系列大秀於深圳重現。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌好友尼爾羅傑斯（Nile Rodgers）於秀後派對After party登台演出。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌好友尼爾羅傑斯（Nile Rodgers）於秀後派對After party登台演出。圖／香奈兒提供
香奈兒2023-24 CRUISE 度假系列大秀於深圳重現。圖／香奈兒提供
香奈兒2023-24 CRUISE 度假系列大秀於深圳重現。圖／香奈兒提供
香奈兒2023-24 CRUISE 度假系列大秀於深圳重現。圖／香奈兒提供
香奈兒2023-24 CRUISE 度假系列大秀於深圳重現。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使惠妮皮克穿香奈兒2023春夏高級訂製服系列粉色斜紋軟呢雙排釦外套與百褶短裙、配戴香奈兒高級珠寶，於深圳出席香奈兒2023-24 CRUISE度假系列大秀。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使惠妮皮克穿香奈兒2023春夏高級訂製服系列粉色斜紋軟呢雙排釦外套與百褶短裙、配戴香奈兒高級珠寶，於深圳出席香奈兒2023-24 CRUISE度假系列大秀。圖／香奈兒提供
香奈兒2023-24 CRUISE 度假系列大秀於深圳重現。圖／香奈兒提供
香奈兒2023-24 CRUISE 度假系列大秀於深圳重現。圖／香奈兒提供
香奈兒2023-24 CRUISE 度假系列大秀於深圳重現。圖／香奈兒提供
香奈兒2023-24 CRUISE 度假系列大秀於深圳重現。圖／香奈兒提供
香奈兒深圳發布會秀前溜冰表演。圖／香奈兒提供
香奈兒深圳發布會秀前溜冰表演。圖／香奈兒提供
11月3日與4日，為洛杉磯與深圳發布會創作海報的視覺藝術家Andre，在深圳灣萬象城面向公眾帶來現場繪畫創作。圖／香奈兒提供
11月3日與4日，為洛杉磯與深圳發布會創作海報的視覺藝術家Andre，在深圳灣萬象城面向公眾帶來現場繪畫創作。圖／香奈兒提供
香奈兒2023-24 CRUISE 度假系列大秀於深圳重現。圖／香奈兒提供
香奈兒2023-24 CRUISE 度假系列大秀於深圳重現。圖／香奈兒提供
周迅與瑪莉詠柯蒂亞於訪談影片中分享她們看秀的感想與對於第七藝術的觀點。圖／香奈兒提供
周迅與瑪莉詠柯蒂亞於訪談影片中分享她們看秀的感想與對於第七藝術的觀點。圖／香奈兒提供
11月3日與4日，為洛杉磯與深圳發布會創作海報的視覺藝術家Andre，在深圳灣萬象城面向公眾帶來現場繪畫創作。圖／香奈兒提供
11月3日與4日，為洛杉磯與深圳發布會創作海報的視覺藝術家Andre，在深圳灣萬象城面向公眾帶來現場繪畫創作。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使瑪莉詠柯蒂亞穿香奈兒 2024春夏前導系列印花短袖襯衫上衣與寬管長褲、配戴香奈兒高級珠寶，於深圳出席香奈兒2023-24 CRUISE度假系列大秀。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使瑪莉詠柯蒂亞穿香奈兒 2024春夏前導系列印花短袖襯衫上衣與寬管長褲、配戴香奈兒高級珠寶，於深圳出席香奈兒2023-24 CRUISE度假系列大秀。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌好友尼爾羅傑斯（Nile Rodgers）於秀後派對After party登台演出。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌好友尼爾羅傑斯（Nile Rodgers）於秀後派對After party登台演出。圖／香奈兒提供
香奈兒2023-24 CRUISE 度假系列大秀於深圳重現。圖／香奈兒提供
香奈兒2023-24 CRUISE 度假系列大秀於深圳重現。圖／香奈兒提供

香奈兒 深圳 洛杉磯

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