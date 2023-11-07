香奈兒深圳重現CRUISE度假秀 周迅、瑪莉詠影后聊電影

香奈兒（CHANEL）於今年5月11日來到美國洛杉磯的傳奇派拉蒙片場，首次發布了2023/24 CRUISE度假系列大秀；2023年11月2日，這場充滿好萊塢與加州生活文化的大秀來到深圳重現。

在深圳灣體育中心場館內，這場流露好萊塢情懷的大秀，以全新現場設計再度呈現：黑白相間的運動風空間中，懸起一塊巨型記分牌，呼應洛杉磯派拉蒙影業片場的發布會現場。伸展台起點的巨大螢幕，播放著由知名攝影雙人組Inez & Vinoodh創作的黑白影片，影片中極富電影感的氛圍，令人想起好萊塢的迷人魅力與健身操的黃金時代。在大秀開場前，來自深圳與洛杉磯的舞者們帶來的溜冰表演炒熱了氣氛。

本系列服裝由香奈兒藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）創作，而繼5月的洛杉磯之後，這場大秀再次帶著觀眾走進系列服飾所組成的多彩、歡樂與優雅的世界：從運動和溜冰鞋元素到1920、30年代電影明星的迷人形象，系列作品盡顯多元魅力：刺繡泳衣、點綴閃亮水鑽的超短褲、1960年代風格的套裝、浴袍與睡衣與晚宴連衣裙，搭配1930年代風格的鞋履或迪斯可厚底涼鞋。

香奈兒品牌大使瑪莉詠柯蒂亞（Marion Cotillard）、惠妮皮克（Whitney Peak）、卡洛琳德麥格雷特（Caroline de Maigret）與香奈兒品牌好友與After party表演者尼爾羅傑斯 (Nile Rodgers) …等眾多藝人都特地出席了這場大秀。

大秀期間期間，香奈兒也在這座城市舉辦了不同主題的講座與藝文活動：大秀前一天11月1日，一場主題為「此幕共生」的對談活動在深圳灣萬象影城杜比影院舉行，向香奈兒與電影的深厚連結致意。導演、品牌形象大使Audrey Diwan，導演張大磊、耿子涵圍繞近年來銀幕上不斷豐富的女性形象，以及電影如何連接彼此、改變我們看待世界的方式等話題展開探討，該活動由陳魯豫主持。