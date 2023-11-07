持續優化讓經典更雋永！艾美表全新AIKON腕表讓人百搭又看不膩

如果持續不進步，那就是退步，對於鐘表品牌來說也同樣適用。來自瑞士的艾美表（MAURICE LACROIX）不斷的優化旗下熱銷AIKON款式腕表，並與時俱進的加入最新製作技術，除了外觀訴求百搭，讓人看不膩之外，更大幅提升配戴舒適性，成為消費者日常著裝時，不可或缺的實用單品。

順應運動表的風潮，MAURICE LACROIX在七年前首度打造出AIKON系列表款，立即獲得前所未有的歡迎，一直熱銷至今。然而，MAURICE LACROIX並沒有停止腳步，而是不斷的透過新的製作技術，結合當前的美學思維，優化AIKON系列腕表。以今年全新的表款為例，原本只存在42毫米尺寸的翠綠色表盤，也被移置39毫米的設計上；反之過去42毫米的款式，並沒有玫瑰粉，如今也提供相應的選擇。不僅是配色上的改良，針對配戴舒適，MAURICE LACROIX則推出FKM橡膠表帶，搭配在新款AIKON腕表，比一般橡膠具更佳耐磨性，且不易褪色。而且新款橡膠表帶的中排綴有巴黎鉚釘飾紋，呼應表盤裝飾；中排旁的兩條凹槽， 與從表殼伸出來的表帶固定部件成一直線，視覺更簡潔，同時備有多種色彩，能與現有各種表盤來配搭。

Seiko Presage製表110週年紀念系列SPB401J1腕表，精鋼表殼搭配白色琺瑯表盤、LWG皮革表帶，全球限量1,500只，約43,500元。 圖／Seiko提供

而Seiko投身製表110周年，於是便以品牌首款Laurel腕表為靈感，進而推出多款紀念設計，其一就是一上市就被秒殺的Presage系列白面珐瑯SPB401J1手表。採用經典的「紅12」面盤設計與藍色指針，機芯則搭載高性能6R27機芯，在6點鐘位置設置日期子面盤、9點鐘位置顯示動力儲存，表殼採用強調面盤的新設計，使手腕更顯纖細，也是藉以向經典Laurel致敬。

艾美表AIKON系列自動上鍊腕表，精鋼表殼搭配橡膠表帶，約67,000元。圖／MAURICE LACROIX提供

艾美表AIKON系列自動上鍊腕表，精鋼表殼搭配橡膠表帶，約67,000元。圖／MAURICE LACROIX提供

艾美表AIKON系列自動上鍊腕表，精鋼表殼搭配橡膠表帶，約67,000元。圖／MAURICE LACROIX提供

艾美表AIKON系列自動上鍊腕表，精鋼表殼搭配橡膠表帶，約67,000元。圖／MAURICE LACROIX提供

艾美表AIKON系列自動上鍊腕表，精鋼表殼搭配橡膠表帶，約67,000元。圖／MAURICE LACROIX提供

艾美表AIKON系列自動上鍊腕表，精鋼表殼、表鍊，約70,000元。圖／MAURICE LACROIX提供