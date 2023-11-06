創紀錄了！全新拍品寫1270萬新高價 全世界僅一只
拍賣會上的拍品不總是二手、骨董，也可能是全新、全世界獨一無二的孤品，因而更能激起買家的收藏欲望。Panerai日前重新形塑出一款具1960年代風格的全新腕表：Radiomir Guido Panerai & Figlio腕表，其靈感來自60年代的款式Ref. 3646，並使用傳奇的Angelus機芯。
原來1960年代PANERAI曾為義大利海軍打造表款，並研發了具自體發光物質的Radiomir表款，型號則為Ref.3646。Ref.3646的後續型號改用了Angelus SF240機芯，其特色為具備八日長動能，並可在透明的底蓋中欣賞，以1960年代的防水表款而言，此舉不可不謂之大膽。
由於在倉庫中具有一款骨董的Angelus SF240機芯，遂讓PANERAI進行了一次大膽的風格二創：全新的Radiomir Guido Panerai & Figlio腕表使用了1960年代的Angelus SF240機芯，並以Panerai Platinumtech鉑金製作表殼，並保有實心焊接表耳、三明治面盤、Marina Militare標誌，最後交予Phillips拍賣公司進行拍賣。
Phillips拍賣公司鐘表部門高級顧問Aurel Bacs與歐洲與中東區腕表主管 Alexandre Ghotbi表示：很榮幸能為買家們獻上這只裝載有骨董Angelus機芯的、獨特的Panerai表款，「大約兩年前，我們開始與Panerai商議，有幸參與創製這腕表的每一步，見證由最初概念演變成傑出作品的歷程。過去幾年，多家頂級腕表品牌委託Phillips拍賣公司標誌當代製表歷史的腕表原型和獨一無二之作，此次Panerai的作品為最新例證。」
最後這只表款在「The Geneva Watch Auction：XVIII」拍賣會中，以35萬5,600瑞士法郎、折合台幣約1,270萬元落槌，刷新品牌紀錄新高。Panerai執行長Jean-Marc Pontroué則為此回應：「我們在日內瓦拍賣會上見證了一個令人難以置信的時刻，代表了腕表愛好者和收藏家對Radiomir Guido Panerai & Figlio的歷史傳承有著高度認可。非凡的售價不單肯定了這款作品的價值，亦象徵著Panerai保護豐富歷史文化的支持。」
原來所得全部收益包括拍賣公司的買家佣金，將全數撥捐聯合國教科文組織政府間海洋學委員會（IOC-UNESCO），源自海洋、致敬海洋、支持海洋，也讓從潛水表「起家」的沛納海，再度賦予品牌全新高度，更成為近代拍賣史的嶄新一頁。
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