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Samsonite跨界Maison Kitsuné 超萌「小狐狸」躍上行李箱 讓人意圖包色包款

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Samsonite和Maison Kitsuné攜手合作，將極為實用的行李箱和旅行配件與饒富趣味的巴黎風情結合。圖／Samsonite提供
Samsonite和Maison Kitsuné攜手合作，將極為實用的行李箱和旅行配件與饒富趣味的巴黎風情結合。圖／Samsonite提供

Samsonite繼上半年與New Balance跨界，成功吸引年輕消費者關注，並扭轉形象後， 宣布再與法國時尚品牌，有著「小狐狸」暱稱的Maison Kitsuné攜手，帶來聯名系列黑、白迷彩行李箱與袋包，既時髦又可愛，還採取限量銷售，想買真的手腳要快！

以簡約設計和逗趣風格聞名的Maison Kitsuné光是今年就已受到包括手表、保養品、戶外服飾等品牌青睞，紛紛推出聯名限定產品，其高人氣可見一斑。而此次與Samsonite的合作，被命名為Carry Your Wanderlust（帶上你的旅行癖）於是推出了包括16吋與25吋的四輪行李箱，斜背包、後背包和捲蓋後背包等6種款式，皆都裝飾了黑色和白色迷彩交織的小狐狸圖騰，可愛到不行。值得關注的是25吋四輪旅行箱除了外殼，包裝袋亦印上了小狐狸印花，搭配RECYCLEX™ 面料、Aero-Trac II ™減震懸架輪系統，可為旅行提供良好體驗。全系列預計11月16日銷售，且都是限量提供，喜歡的人可不要錯過！

華行李裝備品牌TUMI則正式推出Alpha X與Alpha Hybrid系列產品，訴求創新、材質和專利設計。圖／TUMI提供
華行李裝備品牌TUMI則正式推出Alpha X與Alpha Hybrid系列產品，訴求創新、材質和專利設計。圖／TUMI提供

而奢華行李裝備品牌TUMI則正式推出Alpha X與Alpha Hybrid系列產品，訴求創新、材質和專利設計。像是Alpha X系列通過40項耐久性測試，主體採用PX6面料製成，是迄今為止最強韌的軟質商品，這種素材兼具有高強度和熱穩定性的獨特特色。同系列行李箱則升級表面處理，包括硬質和軟質混合，並裝飾黑銅色五金細節。而Alpha Hybrid系列主要為行李箱，搭載航空級鋁製伸縮系統X-Brace 45®拉桿、可承受每一次扭轉、轉彎和摩擦，搭配雙凹輪，可提供最順暢旅行體驗。

Samsonite聯名Maison Kitsuné系列捲蓋後背包，10,800元。圖／Samsonite提供
Samsonite聯名Maison Kitsuné系列捲蓋後背包，10,800元。圖／Samsonite提供

Samsonite聯名Maison Kitsuné系列25吋四輪行李箱，17,800元。圖／Samsonite提供
Samsonite聯名Maison Kitsuné系列25吋四輪行李箱，17,800元。圖／Samsonite提供

Samsonite聯名Maison Kitsuné系列斜肩包，6,800元。圖／Samsonite提供
Samsonite聯名Maison Kitsuné系列斜肩包，6,800元。圖／Samsonite提供

TUMI Alpha Hybrid國際旅行可擴展四輪登機箱，45,800元。圖／TUMI提供
TUMI Alpha Hybrid國際旅行可擴展四輪登機箱，45,800元。圖／TUMI提供

Samsonite聯名Maison Kitsuné系列後背包，9,800元。圖／Samsonite提供
Samsonite聯名Maison Kitsuné系列後背包，9,800元。圖／Samsonite提供

TUMI Alpha X Carryall托特包，24,800元。圖／TUMI提供
TUMI Alpha X Carryall托特包，24,800元。圖／TUMI提供

Samsonite聯名Maison Kitsuné系列迷你斜背包，5,800元。圖／Samsonite提供
Samsonite聯名Maison Kitsuné系列迷你斜背包，5,800元。圖／Samsonite提供

行李箱 X 品牌

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