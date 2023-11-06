海洋系珠寶 FRED採獨門培育藍鑽 ANNA HU借鑑康丁斯基
法國現代珠寶品牌斐登（FRED），首顆採用品牌獨有36切面FRED Hero Cut切割的實驗室培育藍鑽為主角的FRED Audacious Blue高級珠寶。Force 10 Duality系列設計結合天然白鑽，以品牌1966年推出的經典Force 10手鍊為藍本，推出包含戒指、耳環、手鍊、項鍊等四種不同設計的日常可轉換珠寶，每件珠寶均鑲嵌了一顆經GIA認證、重 0.5克拉的FRED Audacious Blue實驗室培育藍鑽， 鑲嵌於由白金和鑽石製成的大鍊 扣中央。
系列作品是品牌歷史上首次採用這種實驗室培育藍鑽製作而成的，FRED Audacious Blue藍色的色調不僅代表了品牌對法國蔚藍海岸（French Riviera）的熱愛，還有對海洋和運動的深厚情感。為了能捕捉到這獨特的藍色光影，專家耗時18個月研發出一種特定技術，讓這種獨特的色調保持穩定。於2022年首度問世的FRED Hero Cut車工，不僅透過線條呈現結合船帆的優雅與帆船的力量，擁有特定切面的FRED Hero Cut大大提升藍鑽的顏色、火彩與深度。
除了FRED透過寶石顏色和車工捕捉海洋變化無情的形貌，擅長音樂的華裔珠寶藝術家胡茵菲（ANNA HU）則是以視覺藝術家康丁斯基於1927年所創作《彩色三角形》抽象畫幾何造型為基礎，創作出全新「碧海揚帆藍寶石胸針」。胸針將難能可貴正好100顆各自獨一無二的階梯狀切割藍寶石，視為琴鍵般勾勒優雅飛揚、相互連結的線條，在鈦金屬底座的襯托下，體現上下輕盈跳動音階帶來的愉悅，造型契機則來自她在南 法蔚藍大海邊所觀看汪洋大海中漂浮的一艘帆船，將這幅2D平面畫作具象化為3D立體珠寶，完美展現藝術家對抽象藝術的探索以及對珠寶圖形設計詮釋的獨到視角。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言