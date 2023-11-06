海洋系珠寶 FRED採獨門培育藍鑽 ANNA HU借鑑康丁斯基

法國現代珠寶品牌斐登（FRED），首顆採用品牌獨有36切面FRED Hero Cut切割的實驗室培育藍鑽為主角的FRED Audacious Blue高級珠寶。Force 10 Duality系列設計結合天然白鑽，以品牌1966年推出的經典Force 10手鍊為藍本，推出包含戒指、耳環、手鍊、項鍊等四種不同設計的日常可轉換珠寶，每件珠寶均鑲嵌了一顆經GIA認證、重 0.5克拉的FRED Audacious Blue實驗室培育藍鑽， 鑲嵌於由白金和鑽石製成的大鍊 扣中央。

系列作品是品牌歷史上首次採用這種實驗室培育藍鑽製作而成的，FRED Audacious Blue藍色的色調不僅代表了品牌對法國蔚藍海岸（French Riviera）的熱愛，還有對海洋和運動的深厚情感。為了能捕捉到這獨特的藍色光影，專家耗時18個月研發出一種特定技術，讓這種獨特的色調保持穩定。於2022年首度問世的FRED Hero Cut車工，不僅透過線條呈現結合船帆的優雅與帆船的力量，擁有特定切面的FRED Hero Cut大大提升藍鑽的顏色、火彩與深度。