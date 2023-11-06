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一年365天都少不了！FENDI全新包Boston 365強勢登場

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
FENDI2023-24冬季限定系列推出全新Boston 365包。圖／FENDI提供
FENDI2023-24冬季限定系列推出全新Boston 365包。圖／FENDI提供

FENDI的女裝創意總監Kim Jones，與配飾總監Silvia Venturini Fendi，攜手設計師好友、曾執掌YSL長達12年的知名設計師Stefano Pilati，推出推出全新2023-24冬季限定系列，以「Friends of FENDI」企劃歡慶時尚界跨越傳統藩籬的深厚友誼。該系列中而當中最受矚目的新包款 – Boston 365，線條簡潔俐落，極具雕塑感，並採用現代無拉鍊封口和創新磁扣開合，簡約洗練的外觀更顯時髦摩登，同時彰顯FENDI一貫強大的率性型格，才剛亮相已經備受矚目。

以經典大容量方形波士頓包為基礎的FENDI Boston 365包款輕盈而堅固，簡約而搶眼，是永不過時的精品傑作，特別採用柔軟細膩的高端粒面皮革打造，並搭配輪廓光滑的手柄、扣件和肩帶，形成巧妙卻高級優雅的對比。全新FENDI Boston 365包款也正如其名：實用百搭的外觀和高收納力是一年365天理想包款，寬敞的容量可裝下許多日常必需品，簡約不退流行的外觀也不受季節和潮流限制。

模特兒演繹隨FENDI2023-24冬季限定系列推出的全新Boston 365包。圖／FENDI提供
模特兒演繹隨FENDI2023-24冬季限定系列推出的全新Boston 365包。圖／FENDI提供
FENDI Boston 365包米色款，93,400元。圖／FENDI提供
FENDI Boston 365包米色款，93,400元。圖／FENDI提供
FENDI Boston 365包白色款，93,400元。圖／FENDI提供
FENDI Boston 365包白色款，93,400元。圖／FENDI提供
模特兒演繹隨FENDI2023-24冬季限定系列推出的全新Boston 365包。圖／FENDI提供
模特兒演繹隨FENDI2023-24冬季限定系列推出的全新Boston 365包。圖／FENDI提供
FENDI Boston 365包灰色款，93,400元。圖／FENDI提供
FENDI Boston 365包灰色款，93,400元。圖／FENDI提供

FENDI 設計師

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