JungKook柾國注意啦！Seventeen珉奎穿同品牌服飾曬肌肉帥照 代言要被搶走了嗎？

防彈少年團BTS成員JungKook柾國因推出新專輯受到全球歌迷矚目，近期事業重心都放在音樂作品上。而身為他的好友，也是人氣男團SEVENTEEN一員的珉奎，卻在日前釋出替Calvin Klein帥照，不到一天就吸引破百萬人次朝聖點讚，讓人不禁聯想到，難道JungKook的代言要被搶走了嗎？

眾所周知，JungKook是Calvin Klein的全球代言人，10月時還出席了位於日本的品牌活動，先前釋出的品牌形象廣告，更是吸引了防彈少年團粉絲們的熱烈討論。然而，SEVENTEEN珉奎也曝光了身穿Calvin Klein羽絨外套的帥照，還以不穿好的方式呈現，曬出他經常健身鍛煉出的寬肩，同樣很吸睛。雖然珉奎不是代言人，不過Calvin Klein向來都會在推出新品時，找來當紅明星拍攝形象廣告，像是近日返台的GOT7成員段宜恩（Mark Tuan）過去也曾替Calvin Klein詮釋過內著與丹寧服飾，對這些男團的支持者來說，都是一大福利。

人氣男團SEVENTEEN一員的珉奎，日前釋出替Calvin Klein帥照，不到一天就吸引破百萬人次朝聖點讚。圖／摘自instagram

而將在本月角逐第60屆金馬獎影帝寶座，台灣帥哥代表的林柏宏，星運也因為電影「關於我和鬼變成家人的那件事」更上一層樓。除了原先腕表品牌合作、香水代言人之外，林柏宏近期也成為日系時尚品牌官方購物網站「dot st」的品牌好友，並隨之曝光他演繹不同風格的形象帥照。無論是率性的皮衣穿搭，還是俐落寬版套裝，抑或如鄰家男孩清新的造型，林柏宏都能恰如其分的詮釋，難怪粉絲們都覺得他是「天生當老公的料」。

林柏宏近期成為日系時尚品牌好友，並曝光演繹不同風格的形象帥照。圖／dot st提供

林柏宏近期成為日系時尚品牌好友，並曝光演繹不同風格的形象帥照。圖／dot st提供

林柏宏近期成為日系時尚品牌好友，並曝光演繹不同風格的形象帥照。圖／dot st提供