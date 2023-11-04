秋栗、銀杏、大閘蟹！Ukai Kaiseki懷石秋季新菜滿鮮甜

高雄晶英國際行館的Ukai Kaiseki懷石推出秋季新菜，料理長廣瀨晉平(Shimpei HIROSE)以秋楓鋪底、富士山雪白探頭，做成了優雅又具季節味的菜單，從秋栗、鮭、鮪、櫻桃鴨到和牛、大閘蟹，襯以季節野菜，豐美秋日午後。這場絕妙饗宴午餐2200元起、晚餐3800元起。

首先上桌的「秋栗蒸香滿貝闕」，以碩大鬆軟的阿里山產栗子與糯米飯、栗製鮮貝與刨絲板栗一同炊製而成，掀開碗蓋，栗香淡雅迎來，是秋之始；炭烤得皮脆肉嫩的「燔炙鴨肉燒」搭配小農契作的日本小芋頭，濃口醬油與芥末柑橘兩種顏色將之分列兩旁，再灑以鹽之花提鮮，頓覺重新認識鴨之味。

主廚的菜色鋪陳，或以秋楓，或有銀杏，總讓餐盤有著滿滿秋意。像是充滿煙燻稻草香氣的「鮮魚稻草燒」，還有台東圓糯米、炭烤過的北海道鮭魚、淋上北海道鮭魚卵層層鋪墊的「鮭戲湖野瀲灩間」。日本和牛沙朗也襯以朴葉燒，底部的味噌來自主廚選以日本與屏東三地調和，香氣又是一絕。

秋蟹是饕客一年中最期盼的旬味，「大閘蟹鍋與秋蟹雜炊」以花蓮蜜筍的清甜搭配蟹高湯，完整保留大閘蟹的肉質鮮甜，最後加入山形縣輝映米熬製成的雜炊，完美作結。

Ukai-tei Kaohsiung是擁有60年歷史、日本UKAI集團在海外的第一家分店，今年喜慶在台開幕六周年，11月30日前只要提前3天前預訂，享Grill Ukai西餐、

Ukai Kaiseki懷石用餐9折優惠，消費累計滿2萬5000元，還可現場獲得1次抽獎機會，最大獎可享雙人搭乘國泰航空商務艙到東京享用UKAI料理。

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