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泰國免簽、旅展熱銷！雄獅：小資最愛泰國、蜆港與韓國

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
2023 ITF台北國際旅展今登場，今年集結104個國家地區，以及航空公司、旅行社、飯店、遊樂園共1300個攤位，中午開放民眾進場，吸引滿滿人潮到場搶購優惠機票、飯店和行程。記者曾吉松／攝影
2023 ITF台北國際旅展今登場，今年集結104個國家地區，以及航空公司、旅行社、飯店、遊樂園共1300個攤位，中午開放民眾進場，吸引滿滿人潮到場搶購優惠機票、飯店和行程。記者曾吉松／攝影

台灣規模最大的「ITF台北國際旅展」開展前夕，泰國官方宣布，將於11/10至明(2024年）5/10針對台灣旅客開放30天免簽，正好成為旅展熱銷話題，雄獅旅遊指出，想在旅展搶便宜，小資可鎖定免簽的曼谷與清邁，還有疫後開放航點的峴港，以及話題多的韓國。

ITF台北國際旅展首日，雄獅旅遊業績已超越疫前、較2019年首日增加2成。熱銷商品前三名依序為日本、郵輪、東南亞，其中，日本熱門檔期集中在春節及寒假期間，北海道和東北表現最為亮眼，也出現單筆百萬大單。

明（4）日將迎接ITF台北國際旅展第一個周末假日，雄獅旅遊祭出超殺優惠口袋商品，「五星峇里島5日」旅展現折4千，每人最低25,999元起；「旅展特選德國楚格峰10日」，搭乘火車纜車雙體驗，前往德國第一高峰楚格峰，再到聯合國世界遺產史特拉斯堡，旅展現折1萬元，每人最低69,900元起。

截至今日下午5點，易飛網銷售已較去年首日達倍數成長，表現最亮眼的為東北亞日韓地區團體行程，日本以九州地區佔比最高，韓國系列行程在旅展優惠後多為萬元有找價格，詢問度及買氣皆旺。業者表示，今日訂單團體旅遊約佔7成，自由行佔3成。明天是旅展第一個假日，預估業績可達首日兩倍以上。

搭著免簽話題，2024年泰國觀光局也與亞洲航空公司，以及6家旅行社共同推廣泰國行程，現場報名可享不同優惠，例如樂活旅行社推出現場報名，即可享有折扣1000元起；開新旅行社推出現場報名，贈送電話卡贈小費；天海旅行社推出現場報名可享有第二人優惠3000元；東南旅行社推出現場報名，即可享有折扣1000元，最高第二人優惠6000元；雄獅旅行社推出現場報名，贈送小費及簽證費亞洲航空現場下單，即可享有單程1300元起的優惠。

泰國觀光局也加碼送泰國電話卡一張，每天限量150張，送完為止。此外，還可參加抽獎，有機會獲得泰國來回機票住宿券等大獎。

低成本航空AirAsia旅展期間，也與馬來西亞觀光局、泰國觀光局合作祭出旅展超低價單程未稅465元起，並邀請曾經模仿小甜甜布蘭妮舞步爆紅的空少Assraf Nasir領軍AirAsia空服團，以熱請舞蹈辣翻ITF全場，為開幕首日掀起熱潮。

2023 ITF台北國際旅展今登場，不少民眾邊找行程邊報名，旅遊業首日創佳績。記者曾吉松／攝影
2023 ITF台北國際旅展今登場，不少民眾邊找行程邊報名，旅遊業首日創佳績。記者曾吉松／攝影
雄獅旅遊旅展首日開紅盤。圖/雄獅旅遊提供
雄獅旅遊旅展首日開紅盤。圖/雄獅旅遊提供

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