出席遠東SOGO周年慶造勢 徐旭東：東區很有趣、也很挑戰

遠東SOGO周年慶將於11月9日登場，今天（11月3日）由遠東集團董事長徐旭東、遠東SOGO董事長黃晴雯率領經營團隊在忠孝館前廣場，與現場數百位遠東SOGO員工一起為36th周年慶站台造勢。遠東集團董事長徐旭東看好今年歲末年終的買氣，他認為遠東SOGO很有衝勁、消費者也都動起來了，整個氣氛相當不錯，同時也與SOGO主管共同宣示周年慶12天目標將可達120億元。

周年慶造勢活動中，特地安排全台各店一齊連線，象徵遠東SOGO周年慶全體員工、幹部團結一心，創下業績新高之外，更並由今年獨家合作來店禮LINE FRIENDS大明星熊大、兔兔驚喜壓軸現身。

遠東集團董事長徐旭東表示：「很開心能看到遠東SOGO一流的氣勢，希望大家以這股衝勁全力衝刺今年的周年慶檔期。現在我們必須加快腳步、透過不斷『創新』，像是各樓層的改裝效益大，讓所有來店的顧客都能享受到最新、最棒的購物體驗。」徐旭東另提到，雖然全世界經濟低迷，不過台灣沒有太大的影響，在這檔壓軸周年慶需要投入更多的功夫，拉近與顧客之間的連結。

遠東SOGO董事長黃晴雯指出，今年遠東SOGO整體業績可望達到二位數的成長，也很開心周年慶檔期邀請到LINE FRIENDS一起合作，就像今年「友好」主題，遠東SOGO會繼續天天陪伴大家，成為生活中密不可分的Best Friends。