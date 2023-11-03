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出席遠東SOGO周年慶造勢 徐旭東：東區很有趣、也很挑戰

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
遠東集團董事長徐旭東、遠東SOGO董事長黃晴雯等一級主管為周年慶造勢打氣。圖／遠東SOGO提供
遠東集團董事長徐旭東、遠東SOGO董事長黃晴雯等一級主管為周年慶造勢打氣。圖／遠東SOGO提供

遠東SOGO周年慶將於11月9日登場，今天（11月3日）由遠東集團董事長徐旭東、遠東SOGO董事長黃晴雯率領經營團隊在忠孝館前廣場，與現場數百位遠東SOGO員工一起為36th周年慶站台造勢。遠東集團董事長徐旭東看好今年歲末年終的買氣，他認為遠東SOGO很有衝勁、消費者也都動起來了，整個氣氛相當不錯，同時也與SOGO主管共同宣示周年慶12天目標將可達120億元。

周年慶造勢活動中，特地安排全台各店一齊連線，象徵遠東SOGO周年慶全體員工、幹部團結一心，創下業績新高之外，更並由今年獨家合作來店禮LINE FRIENDS大明星熊大、兔兔驚喜壓軸現身。

遠東集團董事長徐旭東表示：「很開心能看到遠東SOGO一流的氣勢，希望大家以這股衝勁全力衝刺今年的周年慶檔期。現在我們必須加快腳步、透過不斷『創新』，像是各樓層的改裝效益大，讓所有來店的顧客都能享受到最新、最棒的購物體驗。」徐旭東另提到，雖然全世界經濟低迷，不過台灣沒有太大的影響，在這檔壓軸周年慶需要投入更多的功夫，拉近與顧客之間的連結。

遠東SOGO董事長黃晴雯指出，今年遠東SOGO整體業績可望達到二位數的成長，也很開心周年慶檔期邀請到LINE FRIENDS一起合作，就像今年「友好」主題，遠東SOGO會繼續天天陪伴大家，成為生活中密不可分的Best Friends。

徐旭東更看好東區未來發展，包括新百貨的加入，徐旭東說:「東區很有趣、很挑戰，競爭很激烈，大家一起努力讓東區消費力再次回流，是很好的事。」針對大家最關切的SOGO CITY大巨蛋，徐旭東指出：「這是世界上目前一個很難得而且很好的銷售地點，不只是遠東SOGO，大家都要一起努力，我們將帶來創新的思維與國際化結合的方式，打造更貼近顧客需求的美食購物空間。」

遠東集團董事長徐旭東（圖左）為遠東SOGO周年慶站台打氣。圖／遠東SOGO提供
遠東集團董事長徐旭東（圖左）為遠東SOGO周年慶站台打氣。圖／遠東SOGO提供

SOGO 周年慶 東區

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