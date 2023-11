一期一會！CINDY CHAO藝術珠寶年度儷影蝴蝶翩翩登台

華人珠寶藝術家趙心綺(Cindy Chao)創立的同名博物館典藏級藝術珠寶品牌CINDY CHAO The Art Jewel,自11月4日起至12月31日止於晶華酒店二樓的藝術珠寶典藏館,舉辦「光影之間 對影成蝶—— CINDY CHAO藝術珠寶2023年度蝴蝶大師作品展」,展出品牌19年來的第10件年度蝴蝶作品「2023 Black Label Masterpiece大師系列年度蝴蝶——Amour Butterfly儷影蝴蝶」。是繼上海首度曝光、巡迴香港展出後的最終站,之後即將回到借展藏家手中,可以說是鑑賞頂級珠寶藝術一期一會的難得機會。

以這件別具意義的年度蝴蝶為起始,此次展覽也同時展出2023年最新大師系列作品,包括奧斯卡影后楊紫瓊曾配戴過的帕米爾胸針、光之羽翼胸針,以及首度來台的2022年畢卡索夢境耳環和一對鑲嵌超過90克拉哥倫比亞祖母綠主石的祖母綠羽毛耳環。大師系列作品全數以輕盈堅韌的鈦金屬鍛造而成,除了熔點高塑形不易、還要能完美掌控電鍍上色的豐富變化。

●Amour Butterfly儷影蝴蝶

2023年推出的這枚儷影蝴蝶,勾勒的主題是愛:不僅刻畫藏家家族兩代的愛與傳承,也蘊含著藝術家與藏家間深厚情誼。趙心綺從2018年開啟創作,將與藏家夫婦相識20年來每一次彼此重要的時刻全部融入自然生命之中,首度創作出一隻擁有六片翅膀的蝴蝶,以表達「雙翼」的親密概念。

此次在典藏館內的漂浮展櫃中同時一起縱情展翅的,還有Cindy Chao堅持以一比一比例製作的3D立體蠟雕,,可窺見一件藝術珠寶的誕生歷程。傳承18世紀歐洲皇室珠寶的蠟雕技術,完全由藝術家空間想像力親自塑型後,經一次次排石、演練等多達10道工序的精準確認;而趙心綺更為此蝴蝶,數十次推翻作品結構、修改翅膀造型多達上百次。

為了讓蝴蝶翅膀可以呈現向外舒展的視覺效果、擁有更多層次,首次使用逐步潛入式的脈絡打造翅脈,因此從不同角度鑑賞都能看見令人驚喜的色彩及光影變幻。除了翅膀層次有序的玫瑰式切割鑽石和藍寶石,為能勾勒優雅蝶身,趙心綺特別啟用透明度上等又符合作品色調的歐洲牧牛牛角,經特殊打磨後,再鑲上特別定制的一顆Type IIa等級8.31克拉馬眼形棕色鑽石,通過色彩與光的組合作用復原蝶身逼真的天然有機質感。這也是年度蝴蝶系列中首度採用祖母綠寶石的作品,蝶翅上一雙共56.7克拉的六角糖塔形哥倫比亞祖母綠如真似幻、通透迷人。

19年來,每次擔當大師系列作品第一號的年度蝴蝶至今僅有10只問世,其藝術和工藝的代表性可見一斑;繼兩枚蝴蝶為國際級的博物館典藏、兩枚以高價登上國際拍賣行後,如今年度蝴蝶已預定至2028 年,成為內行藏家趨之若鶩的收藏標的;此次能獲藏家同意公開展出,極為難得。

●帕米爾胸針與光之羽翼胸針

此次一同亮相的帕米爾胸針,名稱源自古絲路上的必經之地「帕米爾高原」,象徵東西文化藝術交界之境。趙心綺大膽地以直接雕刻的方式,將大自然旺盛的生命力具象成形,整體結構如同一株繁盛生長的植物,又像是連綿交錯的山脈之間晶瑩的冰川地貌。橢圓形、梨形、圓形... 各種不同形狀大小的古典玫瑰式切割鑽石如露珠般剔透垂墜,透過精準的鈦金屬導色技術,金屬底座猶如完全消失於眼前,並鋪陳明暗的光感漸層與對比。