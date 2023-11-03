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一期一會！CINDY CHAO藝術珠寶年度儷影蝴蝶翩翩登台

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
珠寶藝術家Cindy Chao。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
珠寶藝術家Cindy Chao。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供

華人珠寶藝術家趙心綺（Cindy Chao）創立的同名博物館典藏級藝術珠寶品牌CINDY CHAO The Art Jewel，自11月4日起至12月31日止於晶華酒店二樓的藝術珠寶典藏館，舉辦「光影之間 對影成蝶—— CINDY CHAO藝術珠寶2023年度蝴蝶大師作品展」，展出品牌19年來的第10件年度蝴蝶作品「2023 Black Label Masterpiece大師系列年度蝴蝶——Amour Butterfly儷影蝴蝶」。是繼上海首度曝光、巡迴香港展出後的最終站，之後即將回到借展藏家手中，可以說是鑑賞頂級珠寶藝術一期一會的難得機會。

以這件別具意義的年度蝴蝶為起始，此次展覽也同時展出2023年最新大師系列作品，包括奧斯卡影后楊紫瓊曾配戴過的帕米爾胸針、光之羽翼胸針，以及首度來台的2022年畢卡索夢境耳環和一對鑲嵌超過90克拉哥倫比亞祖母綠主石的祖母綠羽毛耳環。大師系列作品全數以輕盈堅韌的鈦金屬鍛造而成，除了熔點高塑形不易、還要能完美掌控電鍍上色的豐富變化。

●Amour Butterfly儷影蝴蝶

2023年推出的這枚儷影蝴蝶，勾勒的主題是愛：不僅刻畫藏家家族兩代的愛與傳承，也蘊含著藝術家與藏家間深厚情誼。趙心綺從2018年開啟創作，將與藏家夫婦相識20年來每一次彼此重要的時刻全部融入自然生命之中，首度創作出一隻擁有六片翅膀的蝴蝶，以表達「雙翼」的親密概念。

此次在典藏館內的漂浮展櫃中同時一起縱情展翅的，還有Cindy Chao堅持以一比一比例製作的3D立體蠟雕，，可窺見一件藝術珠寶的誕生歷程。傳承18世紀歐洲皇室珠寶的蠟雕技術，完全由藝術家空間想像力親自塑型後，經一次次排石、演練等多達10道工序的精準確認；而趙心綺更為此蝴蝶，數十次推翻作品結構、修改翅膀造型多達上百次。

為了讓蝴蝶翅膀可以呈現向外舒展的視覺效果、擁有更多層次，首次使用逐步潛入式的脈絡打造翅脈，因此從不同角度鑑賞都能看見令人驚喜的色彩及光影變幻。除了翅膀層次有序的玫瑰式切割鑽石和藍寶石，為能勾勒優雅蝶身，趙心綺特別啟用透明度上等又符合作品色調的歐洲牧牛牛角，經特殊打磨後，再鑲上特別定制的一顆Type IIa等級8.31克拉馬眼形棕色鑽石，通過色彩與光的組合作用復原蝶身逼真的天然有機質感。這也是年度蝴蝶系列中首度採用祖母綠寶石的作品，蝶翅上一雙共56.7克拉的六角糖塔形哥倫比亞祖母綠如真似幻、通透迷人。

19年來，每次擔當大師系列作品第一號的年度蝴蝶至今僅有10只問世，其藝術和工藝的代表性可見一斑；繼兩枚蝴蝶為國際級的博物館典藏、兩枚以高價登上國際拍賣行後，如今年度蝴蝶已預定至2028 年，成為內行藏家趨之若鶩的收藏標的；此次能獲藏家同意公開展出，極為難得。

●帕米爾胸針與光之羽翼胸針

此次一同亮相的帕米爾胸針，名稱源自古絲路上的必經之地「帕米爾高原」，象徵東西文化藝術交界之境。趙心綺大膽地以直接雕刻的方式，將大自然旺盛的生命力具象成形，整體結構如同一株繁盛生長的植物，又像是連綿交錯的山脈之間晶瑩的冰川地貌。橢圓形、梨形、圓形... 各種不同形狀大小的古典玫瑰式切割鑽石如露珠般剔透垂墜，透過精準的鈦金屬導色技術，金屬底座猶如完全消失於眼前，並鋪陳明暗的光感漸層與對比。

光之羽翼胸針則讓人想起品牌於2016年受邀參與巴黎骨董雙年展時創作出的第一件金黃羽飾胸針，新作延續輕如鴻羽的精湛工藝，大面積採用各式花式切割鑽石，如將溫暖的金色光芒灑落在羽毛胸針上。另一件首度來台展出的祖母綠羽毛耳環，兩顆近90克拉的配對梨形哥倫比亞祖母綠主石，輕透而明亮的正翠綠顏色，極為罕見。 靈感來自畢卡索的名畫「夢境」（Le Rêve）的畢卡索夢境耳環，三片如葉的立體金屬底座、採用360度零死角的雙面鑲嵌，營造出從藍色到綠色不斷變化的色調，襯托兩顆近10克拉古典八面體鑽球切割主鑽和中央兩枚個約16克拉的祖母綠切割深棕黃鑽。

2023 Black Label Masterpiece No.1大師系列年度蝴蝶——Amour Butterfly儷影蝴蝶。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
2023 Black Label Masterpiece No.1大師系列年度蝴蝶——Amour Butterfly儷影蝴蝶。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
2023 Black Label Masterpiece II大師系列帕米爾胸針。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
2023 Black Label Masterpiece II大師系列帕米爾胸針。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
Amour Butterfly儷影蝴蝶蠟雕製作過程。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
Amour Butterfly儷影蝴蝶蠟雕製作過程。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
CINDY CHAO The Art Jewel 2023 Black Label Masterpiece VI 大師系列光之羽翼胸針。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
CINDY CHAO The Art Jewel 2023 Black Label Masterpiece VI 大師系列光之羽翼胸針。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
2023 Black Label Masterpiece II大師系列帕米爾胸針。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
2023 Black Label Masterpiece II大師系列帕米爾胸針。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
2022 Black Label Masterpiece II大師系列畢卡索夢境耳環。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
2022 Black Label Masterpiece II大師系列畢卡索夢境耳環。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
2020 Black Label Masterpiece II大師系列祖母綠羽毛耳環。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
2020 Black Label Masterpiece II大師系列祖母綠羽毛耳環。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供

蝴蝶 珠寶 鑽石

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