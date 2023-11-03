快訊

藍白合有進展？柯文哲鬆口：民調勝負在誤差範圍「願當副手」

出國遇意外事故不一定理賠？疫後旅平險大改版 保戶必知4改變

影／新店狗狗分屍案逆轉？動保處赴現場：初步研判是山羌不是狗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

寧願排隊也要買 百貨周年慶Z世代瘋什麼？

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
手機周邊被視為是整體穿搭一部分，周年慶期間，消費者寧願耐心排隊等待入店選購。記者江佩君／攝影
手機周邊被視為是整體穿搭一部分，周年慶期間，消費者寧願耐心排隊等待入店選購。記者江佩君／攝影

是什麼能讓年輕人周年慶耐心排隊也要買？手機是每個人隨身必備，對Z世代來說，手機周邊更是整體穿搭一部分，周年慶走進以「潮世代」為定位的新光三越信義A11，即可見手機配件品牌CASETiFY等待入店的人潮圍滿一大圈，隔壁的手機掛繩品牌「Topologie」入店人潮也是不斷。除了手機周邊，另外包括時髦運動風帶動的限量鞋、話題聯名獨賣以及公仔文化都是吸引Z世代關注的吸客密碼。

當手機已不離身，為手機添加保護裝備或個性化配件，是年輕族群拿到手機後的第一件要事，自iPhone 15新機上市後，新光三越A11不到3坪的手機包膜店家，光是包膜、鏡頭保護貼，至少要花1500元，百貨觀察，那時業者每三分鐘就要包一台手機。

完整提供iPhone 15系列、Google Pixel 8系列和Samsung系列手機殼、手機背帶、吊飾、支架等手機配件品牌的CASETiFY，在新機上市後，周年慶期間等待入店選購的消費者繞了店門口一大圈更是常見景象，蘋果新機上市期間，月業績可破千萬，現在周年慶期間加上品牌推出雙11優惠，勢必再激出一波購買潮。

新光三越台北信義新天地四店共超過10家手機配件品牌，從貼膜到手機殼與吊繩選購可一次購足，新增品牌還有結合戶外機能、解放雙手的手機掛繩品牌「Topologie」、軍規防衰的「犀牛盾」進駐，新機效益衍生需求，由於相關配件單價並不低，消費者尤其喜歡透過實體通路現場試背、試裝，挑選出獨具個性款式，帶動百貨相關周邊配件業績成長3成以上。

對新光三越A11來說，來客主力為20至30歲客層，他們對熱衷事物也捨得花，像是買了手機後的包膜、周邊配件買起來至少也要5千元；NIKE 、adidas Originals、ASCIS的限量話題鞋款，更是要用搶的才買得到，業績呈現翻倍成長；多樣化盒玩公仔的POP MART仍擁固定鐵粉，大型公仔每款至少要價4千多到6千多，甚至上萬元，同樣熱衷蒐集。

新光三越信義新天地周年慶展開第二波再接軌雙11優惠，話題快閃店包括A11 1樓推出服飾品牌「CACO」攜手華納兄弟推出「哈利波特」快閃店，引進哈利波特服飾與生活周邊。CACO這次也聯手美國國民動畫「辛普森家庭」，帶來經典角色與1:1比例場景還原，進駐快閃期間吸引年輕消費者前往。北歐挪威專業戶外品牌「Helly Hansen」首間3.0概念店也於A9 3樓正式開幕。

適合戶外也可以解放雙手的手機掛繩配件，已是穿搭的一部分。記者江佩君／攝影
適合戶外也可以解放雙手的手機掛繩配件，已是穿搭的一部分。記者江佩君／攝影

品牌 周年慶 快閃

延伸閱讀

寄生上流現實版？男住商場半年無人知 網驚：房租至少省8萬

魔法世界最深情的暖男石內卜 私人日記揭艾倫．瑞克曼幕後日常

「哈利波特」哀悼「鄧不利多」Michael Gambon：超好玩、工作很歡樂

「哈利波特」哀悼「鄧不利多」Michael Gambon：超好玩、工作很歡樂

相關新聞

尷尬了！台灣好市多成立「官方粉絲團」 五小時後「出現1提示」好糗

好市多成立官方粉絲團！好市多官網出現「粉絲大募集」廣告，宣布「台灣好市多官方粉絲團正式啟動」，但卻在貼文五小時後「消失」引發討論。

經典拿鐵0元！全家便利商店「雙11取貨送拿鐵」 加碼限時14天再贈「111元購物金」

迎接雙11！下月將迎來年度購物盛典「雙11」，全家便利商店提前預熱，攜手人氣購物平台「蝦皮購物」推出全家取貨「拿鐵免費贈」好康，加碼再送「111元購物金」。

SOGO大巨蛋第一期再等等 14家餐飲大店預計這時開出

遠東SOGO最受注目的展店「SOGO CITY大巨蛋」，原計畫今年底首波開出D區14家餐飲大店，今日SOGO周年慶記者會...

回憶殺！家樂福「科學小飛俠」點換購 再加碼收藏展

五六年級生的復古回憶「科學小飛俠」降落家樂福桂林店！即日起至11月7日除了有最懷舊的集點換購活動，還推出「科學小飛俠收藏...

獨／弗利沙、悟空都來了！麥當勞「七龍珠Z套餐」開賣 推8款限定組合

全新聯名登場！？曾經多次推出跨界聯名商品的「麥當勞」，近期被目擊在點餐機已經出現「七龍珠Z 熱血限定祭」活動，並且推出8...

新光三越DIAMOND TOWERS大玩「時髦社交」打造台北東區新地標

新光三越暌違近十年展店，全台第15家、台北第8家分店，也是最新一代店型的DIAMOND TOWERS首度插旗台北東區，以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。