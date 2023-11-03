寧願排隊也要買 百貨周年慶Z世代瘋什麼？

是什麼能讓年輕人周年慶耐心排隊也要買？手機是每個人隨身必備，對Z世代來說，手機周邊更是整體穿搭一部分，周年慶走進以「潮世代」為定位的新光三越信義A11，即可見手機配件品牌CASETiFY等待入店的人潮圍滿一大圈，隔壁的手機掛繩品牌「Topologie」入店人潮也是不斷。除了手機周邊，另外包括時髦運動風帶動的限量鞋、話題聯名獨賣以及公仔文化都是吸引Z世代關注的吸客密碼。

當手機已不離身，為手機添加保護裝備或個性化配件，是年輕族群拿到手機後的第一件要事，自iPhone 15新機上市後，新光三越A11不到3坪的手機包膜店家，光是包膜、鏡頭保護貼，至少要花1500元，百貨觀察，那時業者每三分鐘就要包一台手機。

完整提供iPhone 15系列、Google Pixel 8系列和Samsung系列手機殼、手機背帶、吊飾、支架等手機配件品牌的CASETiFY，在新機上市後，周年慶期間等待入店選購的消費者繞了店門口一大圈更是常見景象，蘋果新機上市期間，月業績可破千萬，現在周年慶期間加上品牌推出雙11優惠，勢必再激出一波購買潮。

新光三越台北信義新天地四店共超過10家手機配件品牌，從貼膜到手機殼與吊繩選購可一次購足，新增品牌還有結合戶外機能、解放雙手的手機掛繩品牌「Topologie」、軍規防衰的「犀牛盾」進駐，新機效益衍生需求，由於相關配件單價並不低，消費者尤其喜歡透過實體通路現場試背、試裝，挑選出獨具個性款式，帶動百貨相關周邊配件業績成長3成以上。

對新光三越A11來說，來客主力為20至30歲客層，他們對熱衷事物也捨得花，像是買了手機後的包膜、周邊配件買起來至少也要5千元；NIKE 、adidas Originals、ASCIS的限量話題鞋款，更是要用搶的才買得到，業績呈現翻倍成長；多樣化盒玩公仔的POP MART仍擁固定鐵粉，大型公仔每款至少要價4千多到6千多，甚至上萬元，同樣熱衷蒐集。