台灣虎航線上旅展全航線促銷 機票899元起上午10時開搶

台灣虎航推出「ITF線上旅展」促銷活動，今天上午10時至6日下周一晚上11時59分，全航線單程未稅價899元起，旅遊期間今天起至明年3月30日，旅展攤位現場無售票服務。

台灣虎航說，今天至6日下周一歡迎虎迷來南港展覽館台虎攤位（編號J704），加入互動遊戲，抽機票、最高3000元回饋金，以及其他好禮，「今年現場無售票服務」，來現場玩遊戲抽回饋金，買機票更划算。

台灣虎航「ITF線上旅展」促銷活動，台北飛日本航線單程未稅價部分，沖繩1799元起，茨城、岡山1899元起，福岡1999元起，東京成田、東京羽田、大阪2099元起，佐賀2299元起，札幌2599元起，仙台、花卷、新潟2699元起，名古屋、小松2799元起，函館、旭川3299元起，高知3499元起，秋田3599元起。

台北飛韓國航線單程未稅價部分，大邱1499元起，仁川、釜山1699元起，濟州2299元起。其他航線部分，泰國曼谷、越南峴港1799元起，澳門999元起。

另外，台中-澳門、高雄-澳門899元起，高雄-金浦1699元起，高雄-越南峴港1799元起，高雄-東京成田、大阪2099元起，高雄-福岡2199元起，高雄-名古屋2799元起。

台灣虎航表示，優惠價格皆為單程未稅。優惠價機位開放銷售的日期及機位數量有限，售完為止。