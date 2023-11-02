盒裝蛋全降價、茶葉蛋2顆18元 買美廉社鮮奶折扣卡天天促銷價再9折
雞蛋之亂告一段落，近日蛋價回穩，美廉社宣布即日起，盒裝蛋品直接降2元，茶葉蛋2顆18元，美廉社自有品牌「心樸冷藏鮮雞蛋」白蛋8入89元、「simple life洗選盒蛋」10入65元，且蛋量備貨充足，歡迎民眾至全台門市選購。
而除了雞蛋降價，美廉社也針對許多民眾居家必備的鮮奶推出折扣優惠，即日起至12月26日推出「美廉糧倉鮮奶折扣卡」，每張原價150元，會員價99元，全台限量25000張，持卡購買900ml以上指定款鮮奶或調味乳，至明年2月20日前皆可享「天天促銷價再9折」，有超過20款以上鮮奶及調味乳可選，讓你隨時買都便宜。
這波優惠除了鮮奶外，現煮「美廉咖啡」也終於推出「寄杯跨店取」服務，歡慶寄杯跨店取新上線，即日起至11月28日經典大杯美式促銷「買5送6」，特價225元，等於平均1杯只要20元。
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