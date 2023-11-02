冬季必備厚底靴款 讓視覺增高、擁有大長腿不是夢！

想要擁有時髦大長腿嗎？台灣電商品牌D+AF近期針對想視覺增高的消費者，推出多款厚底或是高跟設計靴款，其中還有貼合小腿的剪裁可修飾腿型，讓整體線條更顯瘦修長的款式。另外，DK呼吸空氣鞋本季也備有新款設計，能夠拉長比例的鞋履。

D+AF秋冬新品靴款中，首推Plus級厚底系列，像是加厚鬆糕底綁帶長靴，有著8公分厚鞋底秒增高增加好比例，貼心側拉鍊設計，穿脫省時方便，搭配防滑橡膠鞋底，時髦又實穿。素面方頭高跟靴也不容錯過，貼合小腿的剪裁顯瘦感大提升，6.5公分高跟一穿上立馬擁有逆天長腿；想遮住惱人蘿蔔腿，就要挑加厚鬆糕底長靴，前高後高加厚鞋底立刻增高8公分，流暢合身長筒曲線剪裁，修飾出名模般的長腿。而寬腳型的人也不用擔心，D+AF備有圓頭中車線粗跟靴，前高後高的設計行走穩定平衡，圓寬的楦型讓腳趾頭多了伸展空間，不會有束縛感。

D+AF Plus級加厚鬆糕底綁帶長靴，1,980元。圖／D+AF提供

而向來訴求穿著舒適，長青鞋款甚至受到空姐鞋、護理師喜愛的DK呼吸空氣鞋，今年也順應消費風潮，推出美型與機能兼具的秋冬新品。除了運用獨家AIR空氣力學幫浦專利技術，讓行走站立達到減壓緩震、透氣抗菌與助推省力三大機能外，全新的墨白飛織鞋款，設計流線特能夠修飾出長腿比例，同時真皮內裡與純色原紡飛織透氣表布輕盈好穿，加上防潑水面料與防水內裡達到雙重保護功用。

D+AF圓頭中車線粗跟靴，1,680元。圖／D+AF提供