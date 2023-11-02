買菜就像買樂透！全聯25超級周年慶連續11週抽百萬現金

挑戰台灣通路史上最強！全聯福利中心歡慶25周年，宣布狂送2.5億回饋，大手筆祭出超有感4000萬獎金，連續11週，週週抽百萬現金頭獎，越早買抽獎機會越多，讓會員買菜就像買彩券，購物車就是你的運鈔車，總共25個百萬現金大獎等你帶回家。全聯總經理蔡篤昌表示，全聯從「實在真便宜」出發，陪伴消費者「買進美好生活」、「不只方便又省錢」，這次25周年活動更是誠意十足，連續回饋會員11週，總獎金上看2.5億。

全聯25周年超級周年慶從11月3日至2024年1月18日盛大展開，活動史上最長高達77天，活動期間祭出2大好康，包含福利卡友於全聯實體門市、小時達或隔日達單筆消費每滿1000元，週週抽頭獎現金100萬，所有獎項超過3000項。更限量推出「全聯樂透卡」每套2000元，買卡先賺2%限時福利點，用卡消費單筆每滿1000元再賺6%限時福利點，等於最高享8%回饋，還能再多賺1次抽獎機會。若是活動首週11月3日至11月9日即購入樂透卡並用卡完成2筆千元消費，加倍享4次抽獎機會，首個百萬現金大獎將於11月11日抽出，且連續11週，週週皆享有4次抽百萬資格，精打細算的會員一定要趁首週趕快把高單價3C、家電、美妝、健康商品，或是想囤貨的日用品全都買齊。這次大潤發也同步與全聯一同歡慶，活動期間大潤發會員於大潤發單筆消費滿2000元，也可參與週週抽百萬現金活動。

看準禮券電子化趨勢，全聯即日起率先於App開賣「全聯樂透卡」電子禮卡，每張面額1000元，限以2張的倍數購買，可使用PX Pay或全支付付款，販售期間每PX Pay會員限購30000元，電子禮卡還另贈PXGo!小時達/隔日達折價券各乙張。紙本實體禮卡則預計11月24日起於實體門市開賣，限以現金購買，每卡面額1000元，採成套販售，1套共2張，販售期間每福利卡限購15套。