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楊祐寧二度站台飛行風名表 感性分享me time這樣過

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
一身重型機車外套搭配表款的楊祐寧，二度站台百年靈、帥氣戴上復仇者Avenger表款。圖／百年靈提供
一身重型機車外套搭配表款的楊祐寧，二度站台百年靈、帥氣戴上復仇者Avenger表款。圖／百年靈提供

成為飛行員幾乎是萬中選一的困難，但擁有一只專業、精密、擁有票和風格的飛行表則相對輕鬆容易。百年靈（Breitling）日前甫於國外發表全新「復仇者」（Avenger）系列，並於今日在台灣正式帶來全系列合計11只新款，並邀請人氣男星楊祐寧二度站台、率性相挺。

今日出席的楊祐寧首先表示，每個男性心中都曾有過飛行員的夢，飛行員也給他智慧但又粗獷的感覺；而他今日手上的綠色面盤B01計時碼表採用了近年流行的綠色，搭配今日身上的牛仔褲、重機外套，並重申男性就應該整體率性、但細節處又能讓人感受到用心。當被主持人問到今天是否有特別鍾意哪一只表款時，楊祐寧則回應因為與百年靈的理念相近，因此不做選擇，大方顯示「包款」的豪氣風範。

楊祐寧（中）與百年靈亞洲總裁Alvin Soon（右）、台灣百年靈總經理Eddie胡朝勝，一同合影。圖／百年靈提供
楊祐寧（中）與百年靈亞洲總裁Alvin Soon（右）、台灣百年靈總經理Eddie胡朝勝，一同合影。圖／百年靈提供

一向展現愛妻風格的楊祐寧並表示，平常太太不時會穿著他的衣物、單品，除了手表因尺寸過大，太太在懷孕時便曾穿上他的牛仔褲，而楊祐寧也曾穿戴太太的單品，像是鑽石耳環、項鍊，讓他戴起來覺得格外有型、閃耀。楊祐寧現場再也分享夫妻的相處之道，像是平時會保留彼此的「me time」，因為有了空間、彈性，更能相處久久，而他與手表的「me time」則是不時將有陣子沒戴的表款上手，轉動齒輪發條、為手表上鍊，也像是將一段珍藏的時間、重新開啟。

百年靈（Breitling）於今日在台灣正式帶來全系列合計10只新款，並邀請人氣男星楊祐寧二度站台、率性相挺。圖／百年靈提供
百年靈（Breitling）於今日在台灣正式帶來全系列合計10只新款，並邀請人氣男星楊祐寧二度站台、率性相挺。圖／百年靈提供

即將明年邁入140周年的百年靈，其「航空史」可追溯到1930年代，當時三代創始人Willy Breitling成立了百年靈「Huit航空部」，進而推出精密的飛機儀表和飛行員風格表款；執行長Georges Kern表示，「Avenger復仇者的誕生是為承受噴射機駕駛艙的嚴刻條件，並支援飛行員執行複雜的飛行任務。」

百年靈Avenger B01 Chronograph 44 Night Mission復仇者夜間任務計時腕表黃面黃膠帶款，價格店洽。圖／百年靈提供
百年靈Avenger B01 Chronograph 44 Night Mission復仇者夜間任務計時腕表黃面黃膠帶款，價格店洽。圖／百年靈提供

Avenger系列表款除了鮮明的飛行員風格，最鮮明的辨識特色即為表圈上四個突起的數字刻度，讓表圈更有立體感、同時也可保護藍寶石水晶玻璃鏡面不容易受到外力衝擊。本次的「復仇者」（Avenger）系列，共有B01 44計時腕表（四款）、B01 44 Night Mission夜間任務計時腕表（兩款）和GMT 44世界時自動腕表（兩款），以及42自動腕表（三款），合計10款盛大軍容；其中計時碼表皆使用了具備瑞士天文台認證的品牌自製B01自動上鍊機芯，機芯並具備導柱輪與垂直耦合機制；另外兩款則分別使用百年靈32型機芯和百年靈17型機芯，同樣具備瑞士天文台認證，在精準、性能穩定、可靠度上，值得信賴。

「復仇者」（Avenger）系列表款全數使用了經瑞士天文台認證的自動上練機芯，在精準、性能穩定、可靠度上，值得信賴。圖／百年靈提供
「復仇者」（Avenger）系列表款全數使用了經瑞士天文台認證的自動上練機芯，在精準、性能穩定、可靠度上，值得信賴。圖／百年靈提供
Avenger B01 Chronograph 44復仇者計時腕表，綠色面盤搭配綠色軍用皮表帶，價格店洽。圖／百年靈提供
Avenger B01 Chronograph 44復仇者計時腕表，綠色面盤搭配綠色軍用皮表帶，價格店洽。圖／百年靈提供
百年靈的「航空史」可追溯到1930年代，當時三代創始人Willy Breitling成立了百年靈「Huit航空部」，進而推出精密的飛機儀表和飛行員風格表款。圖／百年靈提供
百年靈的「航空史」可追溯到1930年代，當時三代創始人Willy Breitling成立了百年靈「Huit航空部」，進而推出精密的飛機儀表和飛行員風格表款。圖／百年靈提供
Avenger B01 Chronograph 44復仇者計時腕表，綠色面盤搭配綠色軍用皮表帶，22萬6,000元。圖／百年靈提供
Avenger B01 Chronograph 44復仇者計時腕表，綠色面盤搭配綠色軍用皮表帶，22萬6,000元。圖／百年靈提供

腕表 楊祐寧

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