獨／士林40年「雙子星牛排」熄燈！11月底結束營業 網泣：四代的回憶

回憶中的味道又少一間！位於台北士林的「雙子星牛排西餐廳」，開業至今已經近40年，是許多在地居民慶生、約會、家族聚餐的好去處。但是業者近日發布公告，表示因租約到期，將於11月底結束營業。許多粉絲得知消息後相當不捨，紛紛留言「我家吃三代了」、「30年來去了N百次」。

歷史悠久的「雙子星」，最初於士林憲兵隊旁的雙子星大樓起家，歷經輾轉搬遷後，現在店址位於鄰近芝山站的福國路巷弄内。儘管隱身於巷弄內，但是是士林知名的老字號西餐廳，陪伴許多居民成長，許多名人也是座上嘉賓。店內提供有肋眼牛排、菲力牛排、豬排等多種排餐，還有炒飯、牛排飯等餐點。在google評論中，獲得超過1,300則評論，平均4.2分。