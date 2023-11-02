駕駛輔助車事故頻傳 運安會批車商臭屁「有點害人」、未來主動查

搭載ADAS（先進駕駛輔助系統）的車輛日漸普及，部分車主過度仰賴，以致國道緩撞車遭撞事故頻仍。運安會主委林信得表示，不論是電動車或燃油車，只要裝設ADAS車輛，「手就是不能隨便放開」；國內卻有車商「臭屁」自駕2.5級或近3級，有點害人之虞；因此，未來啟動駕駛輔助車輛發生事故，就算未達死亡3人調查標準，凡案件經認定為啟動ADAS重大案件，就會主動立案調查。

立法院交通委員會今天上午邀請運安會列席報告，民進黨立委陳素月質詢時指出，據高公局統計，2021年至今年9月，國道追撞施工車事故279件，其中140件車輛配備輔助系統，佔50.2%；其中配有輔助系統且有開啟，仍發生事故有60件、占42.9%。

她表示，有鑑於事故頻傳，借鏡他山之石，包括美國、日本都有針對自動駕駛制定相關法規，因應趨勢，運安會要與時俱進，跟上國際腳步。

民進黨立委林俊憲質詢也說，運安會立案公路事故調查，以3人死亡以上等相關標準；放眼美國，調查電動車自燃案，不必有死傷就可主動調查，運安會應檢討調查標準。

林信得答詢時表示，台灣目前並無真正的自駕車，都是搭載ADAS車輛；然而，部分車商會和車主「臭屁」宣稱，有2.5級接近第3級，或美國第3級標準，但美國第3級自駕車在美國有限定行駛區域，不是隨便都能開；而台灣目前僅為第2等級標準，不能相提並論，這樣說「有點害人」之虞。

林信得接受媒體聯訪重申，搭載ADAS的車輛在市面上漸增，但常聞車商銷售時未和車主說好，「手就這樣放掉」，甚至還聲稱是「美國三級」自動駕駛系統，但事實是台灣目前還無真正的自駕車。

他表示，搭載ADAS的車輛，撞上國道緩撞車極為頻繁，目前運安會已啟動小組，未來針對發生事故就會調查，不論是否發生死傷，包括是否是操作面、車輛設計、公路環境因素等問題，相信廠商也會緊張，民眾也能作為參考憑藉。

至於調查人力是否充裕，他說，目前人力確實有點吃緊，因調查不如外界想像容易，人員也要訪談，除了費時且難度頗高，但會持續累積調查能量。