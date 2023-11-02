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JIMIN演繹新一季DIOR形象 2024早春清新又優雅

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Dior 2024年春季男裝系列。圖／Dior提供
Dior 2024年春季男裝系列。圖／Dior提供

2024早春系列服裝，已經陸續上市，男裝在休閒與正式之間融入學院風格元素。Dior男裝創意總監Kim Jones在2024春季男裝系列融合軍裝、學院風、工裝、商務、運動等元素，並由Dior品牌大使、韓團BTS成員（朴智閔）JIMIN演繹，與日前剛曝光的金髮新造型截然不同，更顯優雅沈穩。廣告在簡約與田園浪漫主義間取景構圖，呈現帶著建築輪廓、結構的新設計，靈感源自時裝設計師Ray Petri揉合高級訂製服與街頭風尚而孕育而生的Buffalo風格。Preppy學院風格不時出現，針織衫重新解構成高領毛衣或是可拆卸頭巾的羊毛毛衣。Dior標誌也被重新詮釋、CD Diamond圖騰亦轉變成菱形輪廓，時而俏皮卻充滿活力的經典裝飾風格，男性氣息與實用性正是統合本季主題的要素。

而由紀梵希（Givenchy）創意總監Matthew M. Williams打造的2024年早春男裝，則是將高雅、奢華和講究的美學，與運動套裝等流行單品完美結合，主打的西裝款式包括一件體現Givenchy傳統文化的白色西裝外套，以及以對花手法營效胸針效果的薊花圖案禮服外套。延續巴黎傳統與加州休閒風格之間的對話，品牌傳統的西裝剪裁結合工作服的美學風格，並加入散發校園氣息的羊毛皮單品。Voyou包推出經典和斜揹款式，以及Essential U Backpack背包的新款變奏。採用春季色調的皮革工作靴或厚底皮鞋等鞋款，亦向品牌的新式優雅美學致敬。

Dior品牌大使、韓團BTS成員JIMIN演繹Dior 2024年春季男裝系列。圖／Dior提供
Dior品牌大使、韓團BTS成員JIMIN演繹Dior 2024年春季男裝系列。圖／Dior提供
Dior品牌大使、韓團BTS成員JIMIN演繹Dior 2024年春季男裝系列。圖／Dior提供
Dior品牌大使、韓團BTS成員JIMIN演繹Dior 2024年春季男裝系列。圖／Dior提供
Dior 2024年春季男裝系列主打B57運動鞋。圖／Dior提供
Dior 2024年春季男裝系列主打B57運動鞋。圖／Dior提供
Givenchy 2024年早春男士系列Voyou包。圖／紀梵希提供
Givenchy 2024年早春男士系列Voyou包。圖／紀梵希提供
Dior品牌大使、韓團BTS成員JIMIN演繹Dior 2024年春季男裝系列。圖／Dior提供
Dior品牌大使、韓團BTS成員JIMIN演繹Dior 2024年春季男裝系列。圖／Dior提供
Givenchy 2024年早春男裝。圖／紀梵希提供
Givenchy 2024年早春男裝。圖／紀梵希提供
Dior 2024年春季男裝系列包款裝飾經重新詮釋的品牌logo。圖／Dior提供
Dior 2024年春季男裝系列包款裝飾經重新詮釋的品牌logo。圖／Dior提供

西裝 品牌 設計師

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