JIMIN演繹新一季DIOR形象 2024早春清新又優雅

2024早春系列服裝，已經陸續上市，男裝在休閒與正式之間融入學院風格元素。Dior男裝創意總監Kim Jones在2024春季男裝系列融合軍裝、學院風、工裝、商務、運動等元素，並由Dior品牌大使、韓團BTS成員（朴智閔）JIMIN演繹，與日前剛曝光的金髮新造型截然不同，更顯優雅沈穩。廣告在簡約與田園浪漫主義間取景構圖，呈現帶著建築輪廓、結構的新設計，靈感源自時裝設計師Ray Petri揉合高級訂製服與街頭風尚而孕育而生的Buffalo風格。Preppy學院風格不時出現，針織衫重新解構成高領毛衣或是可拆卸頭巾的羊毛毛衣。Dior標誌也被重新詮釋、CD Diamond圖騰亦轉變成菱形輪廓，時而俏皮卻充滿活力的經典裝飾風格，男性氣息與實用性正是統合本季主題的要素。

而由紀梵希（Givenchy）創意總監Matthew M. Williams打造的2024年早春男裝，則是將高雅、奢華和講究的美學，與運動套裝等流行單品完美結合，主打的西裝款式包括一件體現Givenchy傳統文化的白色西裝外套，以及以對花手法營效胸針效果的薊花圖案禮服外套。延續巴黎傳統與加州休閒風格之間的對話，品牌傳統的西裝剪裁結合工作服的美學風格，並加入散發校園氣息的羊毛皮單品。Voyou包推出經典和斜揹款式，以及Essential U Backpack背包的新款變奏。採用春季色調的皮革工作靴或厚底皮鞋等鞋款，亦向品牌的新式優雅美學致敬。 Dior品牌大使、韓團BTS成員JIMIN演繹Dior 2024年春季男裝系列。圖／Dior提供 Dior品牌大使、韓團BTS成員JIMIN演繹Dior 2024年春季男裝系列。圖／Dior提供 Dior 2024年春季男裝系列主打B57運動鞋。圖／Dior提供 Givenchy 2024年早春男士系列Voyou包。圖／紀梵希提供 Dior品牌大使、韓團BTS成員JIMIN演繹Dior 2024年春季男裝系列。圖／Dior提供 Givenchy 2024年早春男裝。圖／紀梵希提供 Dior 2024年春季男裝系列包款裝飾經重新詮釋的品牌logo。圖／Dior提供