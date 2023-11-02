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好康放送！雷達表RADO服務升級中 保固五年很有感

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
瑞士鐘表品牌雷達（RADO）宣布，將機芯保固由現行的兩年延長至五年，並自十一月一日起開始。圖／RADO提供
瑞士鐘表品牌雷達（RADO）宣布，將機芯保固由現行的兩年延長至五年，並自十一月一日起開始。圖／RADO提供

保固向來代表的不僅是字面上的保固二字，更多時候是一種安心感，代表一個品牌或商家願意為了自己的信譽、產品的性能，做出承諾。而精密高價位的手表代表的不只有時間，更是一種無形的風格，長久精密運行，因此手表的保固年限也被視為一種品牌印象的無形延伸，而近日便有來自瑞士的雷達（RADO）宣布，將機芯保固年限由兩年升級為五年，一次加碼雙倍，讓手表配戴、很有感。

雷達早從1986年便推出了Integral精密陶瓷腕表，同年也加入了當時名為SMH、並在1998年更名為斯沃琪集團的Swatch Group，甚至在2000年時推出維氏硬度達10000的V10K腕表，近年並陸續發表多樣化風格的陶瓷表，在陶瓷表領域是一方專家。

值得一提的是，雖然是從2023年十一月一日開始正式上路，但雷達同時「溯及過往」，只要是今年五月一日後售出的雷達表，同樣能享有五年機芯保固的加碼長效；對保固內容不清楚怎麼辦？沒關係，RADO同樣在官方網站上已經準備好包含防水、清潔、皮帶壽命、售後維修、配件、電池的合計約24個標準答案，可於品牌官方網站：service.rado.com/int_cht得到完整解答，又或可直接聯絡客服電話：02-2652-3669

只要看到RADO表面上的船錨造型的設計，即代表了機械自動上鍊機芯，也是恆常動力的信賴象徵。圖／RADO提供
只要看到RADO表面上的船錨造型的設計，即代表了機械自動上鍊機芯，也是恆常動力的信賴象徵。圖／RADO提供
瑞士鐘表品牌雷達（RADO）宣布，將機芯保固由現行的兩年延長至五年，並自十一月一日起開始。圖／RADO提供
瑞士鐘表品牌雷達（RADO）宣布，將機芯保固由現行的兩年延長至五年，並自十一月一日起開始。圖／RADO提供
從1986年投入陶瓷領域至今，雷達在陶瓷表款的風格多樣性，少有人能出其右。圖／RADO提供
從1986年投入陶瓷領域至今，雷達在陶瓷表款的風格多樣性，少有人能出其右。圖／RADO提供

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