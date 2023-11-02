好康放送！雷達表RADO服務升級中 保固五年很有感

保固向來代表的不僅是字面上的保固二字，更多時候是一種安心感，代表一個品牌或商家願意為了自己的信譽、產品的性能，做出承諾。而精密高價位的手表代表的不只有時間，更是一種無形的風格，長久精密運行，因此手表的保固年限也被視為一種品牌印象的無形延伸，而近日便有來自瑞士的雷達（RADO）宣布，將機芯保固年限由兩年升級為五年，一次加碼雙倍，讓手表配戴、很有感。

雷達早從1986年便推出了Integral精密陶瓷腕表，同年也加入了當時名為SMH、並在1998年更名為斯沃琪集團的Swatch Group，甚至在2000年時推出維氏硬度達10000的V10K腕表，近年並陸續發表多樣化風格的陶瓷表，在陶瓷表領域是一方專家。