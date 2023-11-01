年度指標性盛宴 米其林二星餐廳侯布雄星光周開跑

位於BELLAVITA寶麗廣場5樓、用餐氣氛優雅的米其林二星侯布雄法式餐廳，今天顯得特別熱鬧。因為由侯布雄集團全新團隊全球行政總主廚Mr.David Alves領軍，連同實力堅強的首席侍酒師Mrs.Charlotte Page以及全球開發主管Mr. Loïc LAUNAY本周旋風訪台，與餐廳日籍駐店主廚松尾洋平（Yohei Matsuo）強強聯手，自11月1日起連續4天展開一年一度的指標性盛宴Robuchon Week星光週，打造奢華卓越的味蕾饗宴。

侯布雄法式餐廳日籍駐店主廚松尾洋平。圖／侯布雄提供

星光週全套餐點從前菜、主菜、甜點到餐酒，搭配皆由David Alves親自指導設計，與松尾洋平攜手傾心打造「一期一會」的米其林奢華盛宴。11月1日至4日提供星光週午間摘星套餐，每人4,980元+10% （酒水另計）；11月4日晚間提供白松露星光盛宴，每人14,800元 +10%（酒水另計）。

侯布雄集團全球行政總主廚David Alves。圖／侯布雄提供

David Alves這次來台帶來全新菜色，萃取侯布雄經典的法式精髓，與台灣在地食材絕妙融合，細膩工法還原食材最原始的味道，呈現出宛如宮廷御宴的米其林法式饗宴。

北海道海膽與茄子。圖／侯布雄提供

摘星午間套餐中的「北海道海膽與茄子」，將新鮮茄子以香料醃製炒軟鋪底，再加入了孜然、大蒜、洋蔥、檸檬汁與美乃滋打成的茄子泥，上面鋪上頂級北海道海膽及茄子脆片，溫潤的茄子搭配海膽和帶點辛味的香料，在如奶油般滑順的口感中，帶出豐富的層次感。

「焦化田雞腿與斯佩爾特小麥燉飯」是星光盛宴的菜色，將熬煮多時的肉汁蜂蜜與肥嫩的田雞腿一起燴煮至表皮微焦，底下佩爾特小麥燉飯帶有起司及奶香，口感粒粒分明、Q彈有嚼勁，巴西里泡泡為這道濃郁的料理，點綴上清新的香草氣息，平衡得恰到好處。

「焦化田雞腿與斯佩爾特小麥燉飯」刨上適量白松露，香氣襲人。圖／侯布雄提供

另一道星光盛宴菜色「圓頂酥皮鴨肉派佐紅酒醬及馬鈴薯泥」，在胭脂鴨胸上下分別堆疊了綿密細緻的蘑菇雞肉慕斯與風味濃郁的燉鴨腿，再包覆上一層薄薄的酥脆酥皮，搭配上紅酒醬汁與馬鈴薯泥，滋味妙不可言。