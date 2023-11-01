天母百貨改裝動起來 「初魚」今開幕11月訂位已近滿席

天母三大百貨持續帶來新意，繼大葉高島屋完成大規模餐飲改裝到位後，正展開周年慶的新光三越天母店，今年也有近三分之一品牌改裝調整，也帶來人氣餐飲「初魚」雙品牌進駐，就在今天正式開幕。遠東SOGO天母店也在周年慶前完成改裝新亮相，有近6成品牌為北區百貨獨家，還有3大精品彩妝進駐。

消費者不會天天需要逛街購物，但吃飯、品嘗美食對許多人來說都是生活頻繁的常態，有號召力的餐飲便是吸引民眾走進百貨的一大推力。

以日式無菜單板前料理出發的「初魚」，百貨首店進駐新光三越信義A9後，不只在新光三越體系展店觸角擴及台中、台南、天母，也受到其他體系百貨邀請進駐。「初魚鮨」、「初魚鐵板料亭」雙品牌進駐新光三越天母店一館7樓今日正式開幕，品牌於10月初開放官網訂位，目前11月訂位已達9成以上近滿席。

初魚餐飲集團也發展差異化全新品牌，像是在新光三越DIAMOND TOWERS二館3樓全新推出「li teppanyaki」，有別於以往日式風格，以高檔法式鐵板燒呈現，更重視餐酒搭配。「季樂」品牌定位為日常也可以輕鬆吃的平價鐵板燒，全台首店在10月進駐新光三越台中中港店B2，預計2024第一季北部首店進駐新光三越天母店。

SOGO天母店則費時2年籌備，這回改裝幅度占全館40%，改裝後館內台北北區獨家品牌有近6成。改裝重點包括擴大1樓化妝品區，引進3支精品彩妝保養品牌：HR赫蓮娜、YSL、CHANTECAILLE香緹卡，再拉高化妝品業種的戰力。

另外在2樓將中山北路側牆面，改為全落地玻璃窗，讓自然原色的內部空間伴隨戶外盎然綠意，提供天母人更升級的購物體驗。2樓除了有新開幕的女鞋區，並帶進多家生活感品牌，包括首度引進花店「VVIFE HOUSE」、衝浪品牌「Hurley」、天然清潔護膚品牌「ViViJie Savon」。空間一隅還有「Sarabeth’s」也帶來新改裝，用餐同時可以觀賞忠誠公園的戶外綠意。另外，日式料理新餐廳則有以浮誇海鮮丼聞名的「魚君」於11月22日進駐開幕。

Sarabeth’s於11月1日至11月15日推出消費單筆1千元即有機會抽中現折500元或價值220元的特濃巧克力蛋糕；至11月30日前出示身分證居住地為士林區，消費滿800元即送價值260元的家傳香蕉磅蛋糕一份。