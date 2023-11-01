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JISOO不受分手安普賢影響 新美照依舊又甜又可愛 同品牌服裝這裡買得到！

聯合報／ 綜合
JISOO日於instagram發文，並身穿黑色alo的毛料連帽上衣，搭配同色運動短裙與UGG毛拖鞋，造型十分俏皮又萌。圖／摘自instagram
JISOO日於instagram發文，並身穿黑色alo的毛料連帽上衣，搭配同色運動短裙與UGG毛拖鞋，造型十分俏皮又萌。圖／摘自instagram

天團BLACKPINK成員JISOO雖然近日受到續約與否，以及和演員安普賢短命戀遭到熱議，不過她的心情似乎很平穩，日前還貼出多張美照，示範冬季可愛俏皮又兼具保暖機能的穿搭，特別的是該品牌台灣也買得到！

JISOO日於instagram發文，並且曬出多張美照，這也是JISOO與男星安普賢分手後的首度貼文，就狀態而言似乎沒有受到影響，鏡頭前的她依舊甜美又可愛。照片除了標註瑜伽服裝品牌「alo」，包包上掛飾也引人注意。JISOO還特別幫兔子玩偶特寫，並曾在限時動態中標註Lisa，可以看出不管是否續約，成員們關係依舊。美照中JISOO身穿黑色alo的毛料連帽上衣，搭配同色運動短裙與UGG毛拖鞋，造型十分俏皮又萌。JISOO本來就是alo的忠實粉絲，不只一次私下都穿該品牌服裝，也帶起粉絲的搶購潮，在台灣則由ASPORT引進，因此想跟偶像穿同款也不會太困難。

「國民妖精」李孝利正式成為Reebok的韓國區品牌大使，並曝光了首波形象大片。圖／摘自instagram
「國民妖精」李孝利正式成為Reebok的韓國區品牌大使，並曝光了首波形象大片。圖／摘自instagram

另外，曾被封為「國民妖精」的女星李孝利正式成為Reebok的韓國區品牌大使，並曝光了首波形象大片。Reebok推出了以經典Pump氣墊鞋為靈感的羽絨外套，利用特殊的衍縫方式勾勒出品牌Logo之外，還打造了雙面可穿的款式，並交由李孝利來演繹。雖然羽絨外套的輪廓十分蓬鬆，不過短版剪裁，讓整體顯得俐落，在李孝利的穿搭詮釋下，既不厚重還帶有些許的性感。

JISOO日於instagram發文，並身穿黑色alo的毛料連帽上衣，搭配同色運動短裙與UGG毛拖鞋，造型十分俏皮又萌。圖／摘自instagram
JISOO日於instagram發文，並身穿黑色alo的毛料連帽上衣，搭配同色運動短裙與UGG毛拖鞋，造型十分俏皮又萌。圖／摘自instagram

Reebok推出了以經典Pump氣墊鞋為靈感的羽絨外套，並交由李孝利來演繹。圖／摘自instagram
Reebok推出了以經典Pump氣墊鞋為靈感的羽絨外套，並交由李孝利來演繹。圖／摘自instagram

JISOO本來就是alo的忠實粉絲，也帶起粉絲的搶購潮，品牌在台灣則由ASPORT引進，因此想跟偶像穿同款也不會太困難。圖／摘自instagram
JISOO本來就是alo的忠實粉絲，也帶起粉絲的搶購潮，品牌在台灣則由ASPORT引進，因此想跟偶像穿同款也不會太困難。圖／摘自instagram

品牌 粉絲 保暖 BLACKPINK

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