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跟著怪奇比莉兜兜風！潮搭不規則小包「怪」有態度

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
怪奇比莉（Billie Eilish）近日為GUCCI拍攝全新形象廣告與平面視覺，相挺GUCCI全新Horsebit 1955「怪奇包」。圖／GUCCI提供
怪奇比莉（Billie Eilish）近日為GUCCI拍攝全新形象廣告與平面視覺，相挺GUCCI全新Horsebit 1955「怪奇包」。圖／GUCCI提供

跳脫常規總能帶來獨特存在，時尚品牌古馳（GUCCI）為源自1955年的經典設計「Horsebit 1955馬銜鍊系列」再進化，推出不規則的Horsebit 1955「怪奇包」，再結合非動物材質的Demetra永續材料，並邀請美國超人氣歌手怪奇比莉（Billie Eilish）拍攝形象影片與平面視覺，展現GUCCI回顧經典、同時遠眺熱情的時尚視野。

規律、對稱、和諧雖能帶來和諧，但不規則將展現出特意的存在感。42秒的短影片中，怪奇比莉時而躺在地毯上放空、又或坐在樂器前創作，她不時又踏上卡車後車廂、徜徉在微風與陽光的親吻下，而她身上使用造型的，正是超越半世紀傳奇的Horsebit 1955馬銜鍊「怪奇包」，左右大小不一的馬銜鍊、搭配上左右量體不一的包體輪廓。

正因為這不對稱或歪斜感，形塑了鮮明的造型趣味，其中一款使用GUCCI經典的老花配色，另一款則運用了名為Demetra的永續材料。不含動物成分的Demetra，有75%來自植物，是由GUCCI的技術人員與工匠花費兩年研發，並在2021年開始於義大利GUCCI工廠開始生產，其特色為擁有皮革的柔軟、彈性，但不像一般環保材質的不易量產，時至今日兩年，並首度出現在Horsebit 1955包款。

為了新包上市，GUCCI並宣布將捐款予2020年成立、嘗試創造可公平分配、以植物製食品的組成糧食系統的非營利組織「Support+Feed」，而全新Horsebit 1955怪奇包共則有黑色Demetra與老花色皮革兩種款式，黑色實搭、老花懷舊，前者訂價12萬1,100元，後者則為10萬7,300元，已可洽詢GUCCI全台專門店。

Horsebit 1955怪奇包搭配黑色Demetra材質，12萬1,100元。圖／GUCCI提供
Horsebit 1955怪奇包搭配黑色Demetra材質，12萬1,100元。圖／GUCCI提供
在形象視覺中，除使用全新「怪奇包」，怪奇比莉（Billie Eilish）也大量使用具GG緹花的單品，展現隨性姿態。圖／GUCCI提供
在形象視覺中，除使用全新「怪奇包」，怪奇比莉（Billie Eilish）也大量使用具GG緹花的單品，展現隨性姿態。圖／GUCCI提供
Horsebit 1955怪奇包搭配老花皮革配色，10萬7,300元。圖／GUCCI提供
Horsebit 1955怪奇包搭配老花皮革配色，10萬7,300元。圖／GUCCI提供
在形象視覺中，除了使用全新「怪奇包」，怪奇比莉（Billie Eilish）也大量使用具GG緹花的單品，展現隨性姿態。圖／GUCCI提供
在形象視覺中，除了使用全新「怪奇包」，怪奇比莉（Billie Eilish）也大量使用具GG緹花的單品，展現隨性姿態。圖／GUCCI提供
紀錄片擁有破百億瀏覽次數的怪奇比莉，是美國新一代超人氣歌手。圖／GUCCI提供
紀錄片擁有破百億瀏覽次數的怪奇比莉，是美國新一代超人氣歌手。圖／GUCCI提供

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