超熱門！武陵農場2024年櫻花季訂房 逾2500間1分鐘完售

武陵農場明年2月櫻花季今天上午開放訂房，武陵農場指出，2500多間房間，開放訂房1分鐘後全部秒殺；12月1日上午8時起，露營區也開放訂房。

位於台中市和平區的武陵農場種植大片櫻花，武陵農場表示，每年櫻花季農場內繽紛櫻花雨的美景如畫，讓許多遊客爭睹「櫻姿」，不畏路途遙遠也要上山賞櫻。農場公告民國113年櫻花季疏運管制時程自2月8日至2月29日止，共22天。

武陵農場今天上午8時30分開放明年櫻花季訂房，電話、網路同步進行。農場人員接受中央社記者訪問指出，在明年櫻花季期間，每天116間房，總共2552間房，開放訂房後1分鐘全部秒殺。

武陵農場表示，目前已訂房成功的客人，要在3天內完成訂房匯款，才算成功訂房，屆時將清查房間。

另外，已確認訂位的旅客可在明年1月份下載車輛通行證；其餘遊客仍可透過公共運輸或團客預約入園賞櫻。今年12月1日上午8時起，露營區也開放訂房。