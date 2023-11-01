快訊

北捷中和光復線有譜！終點設在台北市區 遭質疑「不太對勁」

穆斯林就該挺巴勒斯坦？馬來西亞政壇的分歧論戰

以巴衝突後斷交以色列首國！玻利維亞批以軍屠殺種族、危害人類

超熱門！武陵農場2024年櫻花季訂房 逾2500間1分鐘完售

中央社／ 台中1日電
台中市和平區武陵農場明年2月櫻花季今天上午開放訂房，農場表示，2500多間房間，開放訂房1分鐘後全部秒殺。圖／武陵農場提供
台中市和平區武陵農場明年2月櫻花季今天上午開放訂房，農場表示，2500多間房間，開放訂房1分鐘後全部秒殺。圖／武陵農場提供

武陵農場明年2月櫻花季今天上午開放訂房武陵農場指出，2500多間房間，開放訂房1分鐘後全部秒殺；12月1日上午8時起，露營區也開放訂房。

位於台中市和平區的武陵農場種植大片櫻花，武陵農場表示，每年櫻花季農場內繽紛櫻花雨的美景如畫，讓許多遊客爭睹「櫻姿」，不畏路途遙遠也要上山賞櫻。農場公告民國113年櫻花季疏運管制時程自2月8日至2月29日止，共22天。

武陵農場今天上午8時30分開放明年櫻花季訂房，電話、網路同步進行。農場人員接受中央社記者訪問指出，在明年櫻花季期間，每天116間房，總共2552間房，開放訂房後1分鐘全部秒殺。

武陵農場表示，目前已訂房成功的客人，要在3天內完成訂房匯款，才算成功訂房，屆時將清查房間。

另外，已確認訂位的旅客可在明年1月份下載車輛通行證；其餘遊客仍可透過公共運輸或團客預約入園賞櫻。今年12月1日上午8時起，露營區也開放訂房。

武陵農場 櫻花季 訂房

延伸閱讀

來台旅遊訂房被取消「差點流落街頭」 陸客批：飯店不負責任

雲林首座公辦頂極露營區明天開箱！「只要人來就好」體驗活動秒殺

影／武陵農場明年櫻花季管制期公布 11/1上午8點半開放訂房

國旅盤子價！海外IP訂房現省2千元 行家再揭「1撇步」：價差最高50％

相關新聞

鬍子爺爺「蓮花巧酥泡芙」甜蜜開賣！還有「升級版」

總是推出特色口味的連鎖日式泡芙「beard papa’s」，自11月1日起，全新推出「蓮花巧酥泡芙」，將比利時代表性的蓮...

跟著怪奇比莉兜兜風！潮搭不規則小包「怪」有態度

跳脫常規總能帶來獨特存在，時尚品牌古馳（GUCCI）為源自1955年的經典設計「Horsebit 1955馬銜鍊系列」再...

超熱門！武陵農場2024年櫻花季訂房 逾2500間1分鐘完售

武陵農場明年2月櫻花季今天上午開放訂房，武陵農場指出，2500多間房間，開放訂房1分鐘後全部秒殺；12月1日上午8時起，...

黃刀鎮追極光 周五說明會

每隔十一年一次的極光爆發期明年登場。跟著有行旅到地表最佳賞極光地點黃刀鎮，全程由攝影師兼旅遊作家陳海騰領團，順遊加拿大洛...

赴泰觀光 11月10日起30天免簽

泰國總理府發言人柴伊昨表示，從今年十一月十日至明年五月十日，來自印度和台灣的旅客可免簽入境，在泰國停留卅天。根據總理府數...

Garmin最頂系列又來了！耗費7年研發打造全球首款碳纖維智慧表

別以為智慧表大廠Garmin只會做軍規、防撞或是各種監測機能表款的研發，還備有不常推出新品的旗艦MARQ系列，堪稱是品牌產品中最頂級的選擇。好比耗費7年時間，才打造出全球首款碳纖維智慧表，有著不輸傳統瑞士製表的工藝蘊含其中，因此無論是質感還是功能，都不是一般智慧表能匹敵。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。