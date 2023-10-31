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Garmin最頂系列又來了！耗費7年研發打造全球首款碳纖維智慧表

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
繼年初才上市的鈦金屬版本MARQ系列智慧表後，Garmin再度挑戰頂規製作工藝，運用了重量與堅韌度都優於金屬的碳纖維來製作全新表款。圖／Garmin提供
繼年初才上市的鈦金屬版本MARQ系列智慧表後，Garmin再度挑戰頂規製作工藝，運用了重量與堅韌度都優於金屬的碳纖維來製作全新表款。圖／Garmin提供

別以為智慧表大廠Garmin只會做軍規、防撞或是各種監測機能表款的研發，還備有不常推出新品的旗艦MARQ系列，堪稱是品牌產品中最頂級的選擇。好比耗費7年時間，才打造出全球首款碳纖維智慧表，有著不輸傳統瑞士製表的工藝蘊含其中，因此無論是質感還是功能，都不是一般智慧表能匹敵。

繼年初才上市的鈦金屬版本MARQ系列智慧表後，Garmin再度挑戰頂規製作工藝，運用了重量與堅韌度都優於金屬的碳纖維來製作全新表款。Garmin選用特殊單向碳纖維，控制原材紋理呈現，每只腕表皆由130層碳纖維手工堆疊並形塑融合，設計以不同角度堆疊交錯，以利極大化結構的強度。因此每一款都需經過49天、69道工序處理，將碳纖維的潛力充分發揮，打造出輕盈堅固、重量比五級鈦金屬輕67.8%的表殼和表圈。同時每只腕表的碳纖維紋理都略有不同，得以展現出獨一無二的專屬個人特色。

Garmin MARQ非凡時刻系列碳纖特仕版智慧表，還針對不同需求，推出包括「指揮官」、「運動家」、「高球手」款式。圖／Garmin提供
Garmin MARQ非凡時刻系列碳纖特仕版智慧表，還針對不同需求，推出包括「指揮官」、「運動家」、「高球手」款式。圖／Garmin提供

有了輕量與堅固特性之後，MARQ非凡時刻系列碳纖特仕版智慧表，還針對不同需求，推出包括「指揮官」、「運動家」、「高球手」款式。特別的是指揮官款的表圈UTC時間刻度設計採用碳纖精密雕刻與人工填墨，專屬表盤可依戰術需求高效執行，搭配精雕螺紋按鍵設計，並選用南法專利職人工法、透氣精緻的緹花織尼龍表帶，有著細膩質感。這只表還內建地勢高度剖面圖和戶外興趣點等工具，不僅適用於地面探險，還為飛行愛好者提供「專業飛行功能」，可預載TopoActive地圖以及專為飛行需求設計的Direct-to直飛導航功能。

Garmin MARQ非凡時刻系列碳纖特仕版智慧表「高球手」款，約10萬9,900元。圖／Garmin提供
Garmin MARQ非凡時刻系列碳纖特仕版智慧表「高球手」款，約10萬9,900元。圖／Garmin提供

Garmin MARQ非凡時刻系列碳纖特仕版智慧表「指揮官」款，約10萬9,900元。圖／Garmin提供
Garmin MARQ非凡時刻系列碳纖特仕版智慧表「指揮官」款，約10萬9,900元。圖／Garmin提供

Garmin MARQ非凡時刻系列碳纖特仕版智慧表「運動家」款，9萬9,900元。圖／Garmin提供
Garmin MARQ非凡時刻系列碳纖特仕版智慧表「運動家」款，9萬9,900元。圖／Garmin提供

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