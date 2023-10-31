耶誕禮物提早準備起來 美到捨不得、想留下自用的飾品

溫馨送禮的歲末佳節將至，來自丹麥的Pandora Timeless系列推出全新優雅浪漫的新品，以「Loves, Unboxed」為主題，將幸福滿溢的拆禮時刻化作永恆。本季設計蘊藏許多充滿愛意的小巧思，例如璀璨三角心形針式耳環三顆圓形寶石鑲嵌成心形，底部還藏了心形蝴蝶形狀，提供925銀及鍍14k金兩色選擇。

Timeless系列也推出豐富戒指款式，可單獨配戴或疊戴，例如在戒環兩端各飾以四顆梨形寶石的不對稱設計別具個性；密鑲雙層交織戒指則以兩列不同寬度的戒環，正面及側面鑲嵌璀璨寶石； 經典梨形主石配上鑲邊，配上戒環半圈密鑲寶石，更添光芒。備受喜愛的浮游花主題飾品以人造水晶鑲嵌出花葉形態，藍色的梨形和欖尖形寶石交替鑲嵌，圍繞透明主石，細節精緻。