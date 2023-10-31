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展現台灣嘻哈原力！泰雅之光Jun進軍全球最大尬舞擂台

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「Red Bull Dance Your Style」是全世界最大的無差別舞風一對一競賽。圖／Red Bull提供。
「Red Bull Dance Your Style」是全世界最大的無差別舞風一對一競賽。圖／Red Bull提供。

全球最大尬舞擂台「Red Bull Dance Your Style世界決賽」，將於11月4日晚間9點（台灣時間11月5日凌晨4點）在德國法蘭克福登場，匯集了來自全世界45個國家的街舞神人同台較勁。泰雅族舞者JUN（陳俊）則代表台灣角逐最終決賽資格，讓世界看見台灣的嘻哈原力。世界決賽現場5,000張門票已全數售罄，全球觀眾可透過Red Bull TV、YouTube（@redbulldance） 及TikTok（@redbulldance）觀賞精彩賽事。

來自AT-MURDERER 、P.L.A舞團的JUN（陳俊）表示：「我想讓世界看見泰雅族的精神，好好在德國炸一波。」為了這次比賽，他特別去訓練自己的身體，在上場時能隨時啟動戰鬥狀態。這次他也準備帶著泰雅族服出賽，以嘻哈舞步展現自我風格，盼能通過預賽拿到決賽門票，讓世界看見台灣舞者的魅力。

歷經在45個國家舉辦逾150場區域競賽後，Red Bull Dance Your Style世界決賽不僅匯聚了各國贏家參與預賽搶決賽資格，並邀請8名世界頂尖舞者擔任外卡選手，一同爭奪世界冠軍的頭銜。

8名世界頂尖外卡選手包括現正出演韓國節目《Street Woman Fighter 2》的Waacking好手Waackxxy、來自荷蘭的Locking超新星Joshua、連續三年獲得年度VOGUE冠軍的美國舞者Javier Ninja、充滿爆發力的Krump女戰士Hendrickx、被視為街舞天才的日本舞者ReiNa以及2022 Red Bull Dance Your Sytle西班牙贏家的嘻哈舞者Sara，以及曾獲得知名街舞大賽「Juste Debout」世界冠軍的Red Bull舞者Majid及法國舞者Nelson。

「Red Bull Dance Your Style」是全世界最大的無差別舞風一對一競賽，具有獨特的對戰規則。參賽者舞風多元，從Hip hop、house、Locking 到popping舞風不限，只要能驚艷觀眾，就可以獲得觀眾的投票。比賽現場將隨機播放全球熱門舞曲、經典節拍等各類型音樂，相當考驗舞者FreeStyle功力與現場渲染力，只要舞者表演夠炸、能跟著音樂牽動全場氛圍，就能脫穎而出。

泰雅族舞者JUN（陳俊）代表台灣角逐最終決賽資格，讓世界看見台灣的嘻哈原力。圖／Red Bull提供。
泰雅族舞者JUN（陳俊）代表台灣角逐最終決賽資格，讓世界看見台灣的嘻哈原力。圖／Red Bull提供。
Red Bull舞者Majid曾獲得知名街舞大賽「Juste Debout」世界冠軍。圖／Red Bull提供。
Red Bull舞者Majid曾獲得知名街舞大賽「Juste Debout」世界冠軍。圖／Red Bull提供。
「Red Bull Dance Your Style」世界決賽將在德國法蘭克福舉辦，由現場觀眾擔任最終評審。圖／Red Bull提供。
「Red Bull Dance Your Style」世界決賽將在德國法蘭克福舉辦，由現場觀眾擔任最終評審。圖／Red Bull提供。

泰雅族 街舞 看見台灣

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