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ITF台北國際旅展周末登場 早鳥最高折萬、住宿下殺16折

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
雄獅旅遊除了有出國萬元有找、指定行程最高折5千及一口價優惠外，郵輪館主打天天送「挪威奮進號」免費之旅。記者周湘芸／攝影
雄獅旅遊除了有出國萬元有找、指定行程最高折5千及一口價優惠外，郵輪館主打天天送「挪威奮進號」免費之旅。記者周湘芸／攝影

ITF台北國際旅展11月3日至6日在台北南港展覽館1館登場，集結歷年最多的104個國家城市、全台旅行業者、飯店餐廳、航空公司、遊樂園等，共1300個攤位展出。旅行業者紛紛祭出聖誕、跨年、春節等優惠好康，包括早鳥優惠最高折萬元、五星飯店住宿券最低下殺16折，還有下午茶、早午餐、身體按摩、臉部護理等票券。

台灣觀光協會會長葉菊蘭今出席展前記者會表示，今年1至8月的出境旅客已經恢復到疫情前2019年同期的63%，足見台灣人對於出國旅行的熱愛。今年ITF攤位供不應求，首次將南港展覽館1樓的廊道規劃為展區，去年約有19萬民眾參展，今年ITF從早鳥、預售票販售期間的踴躍情形，預估參展人次可翻倍成長。

交通部觀光署長周永暉指出，ITF是重要的B2B平台，舉辦超過1000場次的旅遊交易會，多年來持續推廣優質的旅遊產品，預估這周將於展期間迎來今年第500萬位來台觀光遊客，對於台灣旅遊業意義非凡，第600萬人次目標也預計在12月15日左右能達成。

旅行業者此次旅展紛紛祭出聖誕節、跨年、春節等優惠。易飛網主打過年寒假系列行程，早鳥優惠最高折萬元，冬季戲水泡湯第二人最高折8千元，另有規劃北海道5日行程3萬初、東京機加酒5日12900元等。雄獅旅遊除了有出國萬元有找、指定行程最高折5千及一口價優惠外，郵輪館主打天天送「挪威奮進號」免費之旅。

可樂旅行社推出韓國新春系圍爐饗宴，最低19900元起，還有日本團限定「蘋安賀歲」蜜蘋果，與獨家環球影城「THE SHOW TIME新春包場派對」等內容，搭配團費最高減3000元優惠。Klook則祭出「天天瘋搶迪士尼、環球影城買一送一」、「SIM卡5折現買現領」、「刮刮樂抽東京商務艙來回機票」等優惠。

住宿餐飲券、SPA泡湯券部分，五星飯店住宿券最低下殺16折、SPA泡湯券15折起，還有下午茶、早午餐、身體按摩、臉部護理等票券。像是萬豪酒店推出平假日住宿券24折、餐券61折起，還有過年暑假不加價天際景觀客房；蘊泉庄推出平日住宿餐飲優惠3.4折起。

另外，機票方面，今年除中華航空、長榮航空、星宇航空、台灣虎航、國泰航空亞洲萬里通、日本航空、越南航空等7大航空公司參展外，許多國家館也與各大航空公司合作，推出展場限定的優惠機票、禮品與超值加購。

台灣觀光協會表示，ITF台北國際旅展國外單位今年除了日韓擴大展出，還有德國、不丹、美國各州政府辦事處協會、濟洲海洋協會，及多家歐洲頂級遊輪首度參展。11月2日前可享門票預售9折優惠，另外，即日起至11月4日，至大台北地區17個捐血點任一處完成捐一袋血（250c.c），即可兌換一張門票。

星宇航空等多家航空公司推出展場限定的優惠機票、禮品與超值加購。記者周湘芸／攝影
星宇航空等多家航空公司推出展場限定的優惠機票、禮品與超值加購。記者周湘芸／攝影
五星飯店住宿券最低下殺16折、SPA泡湯券15折起，還有下午茶、早午餐、身體按摩、臉部護理等票券。記者周湘芸／攝影
五星飯店住宿券最低下殺16折、SPA泡湯券15折起，還有下午茶、早午餐、身體按摩、臉部護理等票券。記者周湘芸／攝影

住宿券 機票 旅展

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