極簡教母Phoebe Philo正式回歸 Daniel Lee、Peter Do出來請安啊！

如果要把時尚風格畫分出流派，那麼Phoebe Philo會是在光譜上屬於簡約的那一邊，而且是好看又好買的。因此影響了許多後進設計師，包括現任Burberry的創意總監Daniel Lee、接下Helmut Lang兵符的Peter Do等人，而且回推他們的時尚職涯，都還得喊Phoebe Philo一聲「師父好！」

​自卸下Celine創意總監之後，陸續就有傳出風聲Phoebe Philo將會推出個人時裝品牌，讓熱愛現代極簡主義的人好期待，然而這一等就是6年。不過遲到總比沒到好，Phoebe Philo首度推出的單品，從色調、剪裁都維繫著「高級」二字，但更讓人驚喜的是她將關心的永續理念融入，因此不少款式的面料來源都是滯銷品回收再製。

極簡風格設計師Phoebe Philo正式回歸時尚圈，且帶來多款新作，不少目前已售罄。圖／摘自品牌官網

​最讓死忠粉絲們開心的是Phoebe Philo把所謂的現代極簡服裝美學，再向上拉高一個層次。簡潔俐落的線條，卻又能看到細膩的製作處理技巧，富有視覺上的變化，這真的是精煉過的創作。而且每一件大衣、外套、皮衣甚至是華麗洋裝，都自帶強大氣場，絕對是都會女子走跳職場時必備款。

極簡風格設計師Phoebe Philo正式回歸時尚圈，且帶來多款新作，不少目前已售罄。圖／摘自品牌官網

而且或許是讓消費者等太久了，掛上Phoebe Philo大名的新系列女裝，僅在官網銷售，不到一夜幾乎八成商品都已售罄。而且其中不乏要價突破十萬元的服飾，可見Phoebe Philo的設計魅力驚人。

極簡風格設計師Phoebe Philo正式回歸時尚圈，且帶來多款新作，不少目前已售罄。圖／摘自品牌官網

極簡風格設計師Phoebe Philo正式回歸時尚圈，且帶來多款新作，不少目前已售罄。圖／摘自品牌官網