Balenciaga首發！Skiwear系列 極地雪場大秀機能潮

冬季的腳步近了，不少人也計畫著前往歐洲或亞洲高緯度國家進行包含滑雪玩樂的長假。Balenciaga近日首次推出Balenciaga Skiwear系列，以科技結合簡約輪廓，品項涵蓋滑雪服、配飾及滑雪裝備，進而形塑冬日的動感雪地時尚。

一向展現前衛街頭時尚姿態的Balenciaga，本次為品牌首個冬季運動系列，並實際納入滑雪的機能考量。像是具一體式防雪層、透氣系統、電池救生袋的專屬收納口袋的派克大衣和工裝褲，使用了薄膜粘合科技防撕裂面料；外套和配件則經防水工序處理，提供寒冷環境下的舒適乾爽穿著體驗。

可固定滑雪杖的滑雪背包和腰包是由防水再生尼龍為材料，並具備襯裡防刮袋、可收納放置護目鏡，並有黑紅二色。Alaska雪地靴和3XL滑雪運動鞋，則可加裝上帶尖齒的冰爪結構，讓雪地靴或運動鞋可在雪地、平地兩地遊走，一雙滿足兩種場域需求。三種尺寸的Balenciaga滑雪頭盔則由專業合作夥伴Briko生產，全系列並包含滑雪褲、緊身絨毛刷毛外套、單板、雙板、滑雪杖，此外部分單品如緊身褲、襪子、面罩、手套和圍巾並飾以反光效果的Balenciaga標識，輕易添增雪地中的辨識度。