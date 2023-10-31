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7-ELEVEN「CITY PRIMA精品咖啡」花香耶加雪菲新登場！11月限時優惠快搶喝

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
CITY PRIMA「花香耶加雪菲」採用獨家研發市場少見的「日曬濃郁厚實X水洗精緻明亮」雙處理法調性，以完美黃金比例結合，凸顯優雅花香。圖／7-ELEVEN提供
CITY PRIMA「花香耶加雪菲」採用獨家研發市場少見的「日曬濃郁厚實X水洗精緻明亮」雙處理法調性，以完美黃金比例結合，凸顯優雅花香。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN旗下精品咖啡品牌「CITY PRIMA」今年拓點突破6,000家新里程碑，實踐讓精品咖啡生活化目標，已成為消費者喝精品咖啡的首選通路。為持續提供精品咖啡愛好者更多優質風味，「CITY PRIMA精品咖啡」自11月起將全新推出「花香耶加雪菲」，獨家研發結合日曬＋水洗雙處理法，凸顯優雅花香風味，整體口感醇厚圓潤。歡慶新品上市，「CITY PRIMA精品咖啡」11月1日起將陸續推出門市推廣活動。

看好精品咖啡市場潛力，7-ELEVEN自2019年率超商通路之先推出「衣索比亞耶加雪菲」精品咖啡，嚴選通過CQI（咖啡品質協會）評鑑80分以上的精品咖啡豆；2020年以「CITY PRIMA」正式品牌化深耕經營，以「咖啡大師精挑」、「通過CQI認證80分」、「精選產地溯源」3大作法讓杯杯都是極致精品；今年更推出有咖啡之花美譽的「瓜地馬拉花神」精品咖啡第2風味，並以「風味聯姻」概念不斷進行風味創新，帶領咖啡消費者探索更多味蕾驚喜，結合在地小農鮮果的「橙香陽光」、「檸靜時光」水果冰磚咖啡，看好市場植物奶趨勢推出「生椰厚拿鐵」，帶動精品咖啡潮流化。統計將近4年以來，「CITY PRIMA精品咖啡」銷售杯數年年翻倍成長，截至目前已創造超過5千萬人次體驗。

秉持為咖啡極致而生精神，「CITY PRIMA精品咖啡」將以「雙軌經營」持續提供精品愛好者不同風味選擇，除了在特定門市提供充滿可可堅果香的中南美洲「瓜地馬拉花神」精品咖啡第2風味外，更將原本熱銷經典「衣索比亞古吉」換新「花香耶加雪菲」，採用獨家研發市場少見的「日曬濃郁厚實X水洗精緻明亮」雙處理法調性，以完美黃金比例結合，凸顯優雅花香，清新的茉莉花香氣與經典柑橘果酸交織著果醬般的甜蜜滋味，尾韻優雅的佛手柑香氛，整體口感醇厚、風味柔和且層次豐富。

7-ELEVEN指出，「CITY PRIMA精品咖啡」持續以「主題造日」、「結構調整」、「品牌精耕」3大品牌策略，追求咖啡極致風味與拓展多元客群，品牌願景致力於將精品咖啡大眾化，讓每一位消費者都能選擇到想喝的高品質風味，期望透過經典暢銷品換新「花香耶加雪菲」再擴大市占與品牌「心」占率；另外，去年底首度引進的三豆槽咖啡設備也將持續積極導入更多門市，讓更多咖啡愛好者可依個人喜好自選擇不同產區咖啡風味，同時讓門市夥伴更省力化操作。

「CITY PRIMA精品咖啡」自11月1日起全新登場「花香耶加雪菲」，歡慶新品上市將陸續推出活動，包含11月1日至11月14日期間購買2杯79折、4杯75折；11月15日至11月28日全品項第2杯7折，再加贈花香香氛吊飾卡1片，每店限量20片，贈完為止。線上「OPEN POINT行動隨時取」於11月1日推出CITY PRIMA精品會員日（精品咖啡限定門市兌領），限量組合最高享買11送11，同時於限定三豆槽咖啡設備門市提供兌換「瓜地馬拉花神」品項。

「OPEN POINT行動隨時取」於11月1日推出CITY PRIMA精品會員日（精品咖啡限定門市兌領），限量組合最高享買11送11。圖／7-ELEVEN提供
「OPEN POINT行動隨時取」於11月1日推出CITY PRIMA精品會員日（精品咖啡限定門市兌領），限量組合最高享買11送11。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「CITY PRIMA精品咖啡」自11月1日起全新登場「花香耶加雪菲」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「CITY PRIMA精品咖啡」自11月1日起全新登場「花香耶加雪菲」。圖／7-ELEVEN提供
CITY PRIMA「花香耶加雪菲」清新的茉莉花香氣與經典柑橘果酸交織著果醬般的甜蜜滋味，尾韻優雅的佛手柑香氛，整體口感醇厚、風味柔和且層次豐富。圖／7-ELEVEN提供
CITY PRIMA「花香耶加雪菲」清新的茉莉花香氣與經典柑橘果酸交織著果醬般的甜蜜滋味，尾韻優雅的佛手柑香氛，整體口感醇厚、風味柔和且層次豐富。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「CITY PRIMA精品咖啡」將近4年來銷售杯數年年翻倍成長，截至目前已創造超過5千萬人次體驗。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「CITY PRIMA精品咖啡」將近4年來銷售杯數年年翻倍成長，截至目前已創造超過5千萬人次體驗。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「CITY PRIMA精品咖啡」自11月起全新登場「花香耶加雪菲」，獨家研發結合日曬＋水洗雙處理法，凸顯優雅花香風味，整體口感醇厚圓潤。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「CITY PRIMA精品咖啡」自11月起全新登場「花香耶加雪菲」，獨家研發結合日曬＋水洗雙處理法，凸顯優雅花香風味，整體口感醇厚圓潤。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「CITY PRIMA精品咖啡」11月15日至11月28日全品項第2杯7折，加贈香氛片1片，每店限量20片，贈完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「CITY PRIMA精品咖啡」11月15日至11月28日全品項第2杯7折，加贈香氛片1片，每店限量20片，贈完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN旗下精品咖啡品牌「CITY PRIMA」今年拓點突破6,000家新里程碑，實踐讓精品咖啡生活化目標。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN旗下精品咖啡品牌「CITY PRIMA」今年拓點突破6,000家新里程碑，實踐讓精品咖啡生活化目標。圖／7-ELEVEN提供
CITY PRIMA「花香耶加雪菲」採用獨家研發市場少見的「日曬濃郁厚實X水洗精緻明亮」雙處理法調性，以完美黃金比例結合，凸顯優雅花香。圖／7-ELEVEN提供
CITY PRIMA「花香耶加雪菲」採用獨家研發市場少見的「日曬濃郁厚實X水洗精緻明亮」雙處理法調性，以完美黃金比例結合，凸顯優雅花香。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「CITY PRIMA精品咖啡」自11月1日起經典升級「花香耶加雪菲」，並至11月14日前購買2杯享79折。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「CITY PRIMA精品咖啡」自11月1日起經典升級「花香耶加雪菲」，並至11月14日前購買2杯享79折。圖／7-ELEVEN提供

咖啡 品牌 瓜地馬拉

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