Marc Jacobs板橋大遠百新開幕 購物不限金額享9折

Marc Jacobs在百貨專門店，店型接連進化升級，繼9月在新光三越信義A8開出全新概念店後，接著在板橋大遠百的店櫃也以全新概念店裝新亮相，為慶祝Marc Jacobs板橋大遠百店櫃重新開幕，即日起至11月19日期間購物不限金額皆享9折優惠。

Marc Jacobs板橋大遠百全新店裝以岩石灰為主色調，帶出簡約質感。Marc Jacobs Monogram圖紋壁紙映襯灰色大理石紋地板，同色調的視覺延伸感，打造出寬敞的購物空間，簡潔摩登的空間讓在地消費者有更舒適的購物體驗。

近日，Marc Jacobs釋出2023秋冬形象照，選在冰島南部拍攝，潔白的霜雪與Marc Jacobs銀色系列商品相輝映，金屬銀的連帽羽絨背心，蓬鬆尼龍面料，寬鬆版型讓穿搭時可增添層次感，可拆的澎澎繭型連帽和後垂墜感的設計營造出前短後常的視覺效果；銀灰波浪緄邊裙擺洋裝使用日本技術織成的斜紋布製成，帶有低調的光澤感，雙縫線縫製多片上窄下寬的布料讓裙襬呈現出自然的波浪狀。

包款部分，未來感的科技銀讓包款更加時髦，閃亮的銀色牛皮St. Marc包款，皮革保有牛皮鞣製的自然紋理，包款翻蓋的頂部以代表品牌Marc的「M」字形演繹，與代表Jacobs的「雙J 」金屬粗練磁釦相互映襯，復古的手提把更顯典雅；白色的Marc Jacobs Monogram圖騰字樣壓印在銀色皮革上，讓TheJ Marc肩背包和Tote bag托特包都多了摩登時尚的氣息。藝人姚愛甯和「鬼鬼」吳映潔近期在個人IG上，分享了她們詮釋的Marc Jacobs 2023秋冬穿搭，充滿青春氣息。

有著舒適觸感的泰迪熊絨毛系列，捲捲的人造羊毛帶有溫暖可愛的俏皮感，除了Tote bag托特包之外，St.Marc肩背包、The J Marc肩背包、絨毛平底拖鞋也都換上毛茸茸的泰迪熊絨毛外衣；潮流的Marc Jacobs Monogram 圖騰讓絨毛The Duffle圓筒包和漁夫帽更顯個性，Marc Jacobs 各樣的泰迪熊絨毛系列商品陪你一起暖暖過冬。