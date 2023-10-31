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全台唯一！刺客義大利麵用煎的 PASTAIO內湖店獨賣

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
PASTAIO內湖店平日晚餐限定的「刺客義大利麵」，可加價搭配柴窯火腿製造所煙燻培根。圖／PASTAIO提供。
PASTAIO內湖店平日晚餐限定的「刺客義大利麵」，可加價搭配柴窯火腿製造所煙燻培根。圖／PASTAIO提供。

聽過用煎的「刺客義大利麵」（Spaghetti all' Assassina）嗎？PASTAIO引領義大利麵風潮，重現這道南義經典美味。11月1日起平日週一至週五晚間，於PASTAIO內湖店搭配海陸排餐獨家供應，晚間套餐含開胃脆皮麵包、季節沙拉、主廚濃湯、刺客義大利麵及主菜三選一，套餐售價680元至980元，另加10%服務費。

「刺客義大利麵」是1960年代源自義大利南部普里亞大區首府巴里的風味料理，Assassina意為「刺客」或「暗殺者」，烹製方法與一般水煮後拌炒方式不同，而是將義大利麵兩面煎香，如烹煮燉飯般分次加入濃郁番茄紅醬慢煮收汁，造就麵體焦脆濃醇美味，亦可選擇辣味過癮享受殺手級帥氣美味。PASTAIO特別為「刺客義大利麵」選用新鮮白吉他麵，取代傳統乾燥義麵，讓口感增添Q彈嚼勁。饕客也可加購柴窯火腿製造所煙燻培根（+50元）增添豐厚口感與燻香層次；絲綢起司（+80元）輕盈乳香平衡刺客麵濃醇；索蘭諾火腿（+80元）油脂均勻鹹香細緻，與絕配的芝麻葉為刺客麵更添風味。

晚間套餐有三主菜可選擇，分別是「義式漁夫烤海鮮」、「米蘭小戰斧」、「肋眼牛排」，搭配表皮焦脆內裡彈牙的「刺客義大利麵」與開胃脆皮麵包、季節沙拉、主廚濃湯，為上班日的晚餐時光帶來療癒滿足。

PASTAIO內湖店位於台北市內湖區瑞光路。圖／PASTAIO提供。
PASTAIO內湖店位於台北市內湖區瑞光路。圖／PASTAIO提供。
「刺客義大利麵」搭配主菜「義式漁夫烤海鮮」。圖／PASTAIO提供。
「刺客義大利麵」搭配主菜「義式漁夫烤海鮮」。圖／PASTAIO提供。
刺客義大利麵套餐，主菜「米蘭小戰斧」。圖／PASTAIO提供。
刺客義大利麵套餐，主菜「米蘭小戰斧」。圖／PASTAIO提供。
刺客義大利麵套餐，主菜「肋眼牛排」。圖／PASTAIO提供。
刺客義大利麵套餐，主菜「肋眼牛排」。圖／PASTAIO提供。

義大利 套餐 麵包

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