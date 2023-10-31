佳繽旅遊攜手教父牛排 探索5特殊行程贈米其林星級套餐

看準台灣人喜愛美食，長期經營高端市場的佳繽旅遊今年首度與米其林星級的教父牛排餐飲合作，即日起凡於佳繽線上旅展期間報名五大特殊行程，即贈教父餐飲旗下D&C Residence 客製米其林星級佳繽貴賓套餐（價值4950元），限量50份；報名其他行程也贈 D&C Residence 禮賓券乙張（價值2000元）。

佳繽旅遊不僅進駐將於11月3日開展的2023台北國際旅展中美洲經貿辦事處設攤，即日起至11月20日也同步於官網推出線上旅展「佳繽饗嘉賓」方案，主打五大特殊行程，包括西非18國、中美洲10國、南美洲5國、南極三島極地探險，及今年首度開賣的《指揮官夏古號》正北極破冰之旅，搶攻頂尖客群市場。

佳繽旅遊創辦人暨總經理彭文欽表示，佳繽成立10年不惜成本開發特殊行程，像是非洲肯亞團將原本要費時半天的車程改為輕航機，直接飛越動物大遷徙必經的馬賽馬拉大草原；為了前往衣索比亞海拔613公尺高的雷塔阿雷火山區，特別從台灣空運睡袋，並安排專屬駱駝隊伍運送，讓旅客夜宿鄰近營區，直擊熔岩湖火山在暗夜中沸騰爆發景象。

彭文欽也說，根據今年最新顧客調查資料顯示，佳繽客群已經從蒐集100國紀錄的百國玩家、成長至以蒐集150國紀錄為人生目標的全球玩家，有多組客人甚至自備破紀錄的紅布條、在機場拍下人生最珍貴的畫面，也有客人特別停下事業2年，一圓環遊世界夢想。

佳繽旅遊表示，此次旅展推出五大特殊行程，包括「中美洲馬雅文明及赤道南美探索28天」（每人41萬800元起）、「南美5國生態奇景遊28天」（每人50萬8400元起）、「西非18國古文明41天」（每人103萬9000元起）、「南極三島極地探險27天」（每人85萬1000元起），及「《指揮官夏古號》正北極破冰之旅21天」 2025年航程預購名額（參考售價每人120至140萬元）。