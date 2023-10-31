24吋iMac升級M3晶片效能大躍進 7種色彩再陷選擇困難
已經2年多沒更新的24吋iMac果真大升級了！直接換上最新的M3晶片，讓這款超輕薄又多彩的all-in-one電腦的效能與能力都更加強大。相較於搭載M1的上一代機型，搭載M3的新款iMac速度可快達2倍。搭載1,130萬像素及超過10億種色彩的超廣闊4.5K Retina顯示器、更快的無線連接功能，以及與iPhone無縫流暢連結的體驗。搭配同級最佳的相機、揚聲器和麥克風，以及最新macOS Sonoma作業系統各種實用新功能。外型設計上同樣提供了讓人選擇困難的7種繽紛生動色彩，並隨附同色系的鍵盤、滑鼠與觸控式軌跡板，也是超級誘人的設計細節。
得益於新款Apple晶片的效率，讓iMac維持超薄設計的同時達成效能大躍升。透過M3晶片的新一代GPU，iMac得以支援硬體加速網格著色和光線追蹤，提供更精準的光源、倒影和陰影，帶來極為逼真的遊戲體驗，並讓3D渲染和創作更為快速。有了更快的16核心神經網路引擎和最新的媒體引擎，iMac也提供更快速的機器學習和影片效能。不管是網路瀏覽、生產力App、遊戲軟體，或是進行影片剪輯等內容創作，都可以輕鬆操作。iMac現在也具備Wi-Fi 6E，並搭載藍牙5.3，帶來更高速的網路與藍牙配件連結能力。
搭載8核心GPU的iMac售價44,900元起，教育優惠價43,200元起，有綠色、粉紅色、藍色和銀色可供選擇。規格為8核心CPU、8GB統一記憶體、256GB SSD、2 個Thunderbolt連接埠、巧控鍵盤和巧控滑鼠。搭載10核心GPU的iMac售價50,900元起，教育優惠價47,500元起，有綠色、黃色、橘色、粉紅色、紫色、藍色和銀色可供選擇。規格為8核心CPU、8GB統一記憶體、256GB SSD、2個Thunderbolt連接埠、2個額外的USB 3連接埠、含Touch ID的巧控鍵盤、巧控滑鼠和Gigabit乙太網路埠。新款iMac將於日後在台灣開始供貨。
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