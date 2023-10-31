快訊

年底舉辦婚禮！55歲資深男星驚傳「民宿猝死」

MLB／查普曼劇場虛驚！遊騎兵先搶世界大賽第2勝、客場完美9連勝

高鐵「早鳥票」變革！12月起採記名制 無法證明本人加收5成

聽新聞
test
0:00 / 0:00

24吋iMac升級M3晶片效能大躍進 7種色彩再陷選擇困難

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
搭載M3的新款iMac具備7種生動亮麗的顏色，讓工作空間增添活潑樂趣。圖／蘋果提供
搭載M3的新款iMac具備7種生動亮麗的顏色，讓工作空間增添活潑樂趣。圖／蘋果提供

已經2年多沒更新的24吋iMac果真大升級了！直接換上最新的M3晶片，讓這款超輕薄又多彩的all-in-one電腦的效能與能力都更加強大。相較於搭載M1的上一代機型，搭載M3的新款iMac速度可快達2倍。搭載1,130萬像素及超過10億種色彩的超廣闊4.5K Retina顯示器、更快的無線連接功能，以及與iPhone無縫流暢連結的體驗。搭配同級最佳的相機、揚聲器和麥克風，以及最新macOS Sonoma作業系統各種實用新功能。外型設計上同樣提供了讓人選擇困難的7種繽紛生動色彩，並隨附同色系的鍵盤、滑鼠與觸控式軌跡板，也是超級誘人的設計細節。

編輯推薦

得益於新款Apple晶片的效率，讓iMac維持超薄設計的同時達成效能大躍升。透過M3晶片的新一代GPU，iMac得以支援硬體加速網格著色和光線追蹤，提供更精準的光源、倒影和陰影，帶來極為逼真的遊戲體驗，並讓3D渲染和創作更為快速。有了更快的16核心神經網路引擎和最新的媒體引擎，iMac也提供更快速的機器學習和影片效能。不管是網路瀏覽、生產力App、遊戲軟體，或是進行影片剪輯等內容創作，都可以輕鬆操作。iMac現在也具備Wi-Fi 6E，並搭載藍牙5.3，帶來更高速的網路與藍牙配件連結能力。

搭載8核心GPU的iMac售價44,900元起，教育優惠價43,200元起，有綠色、粉紅色、藍色和銀色可供選擇。規格為8核心CPU、8GB統一記憶體、256GB SSD、2 個Thunderbolt連接埠、巧控鍵盤和巧控滑鼠。搭載10核心GPU的iMac售價50,900元起，教育優惠價47,500元起，有綠色、黃色、橘色、粉紅色、紫色、藍色和銀色可供選擇。規格為8核心CPU、8GB統一記憶體、256GB SSD、2個Thunderbolt連接埠、2個額外的USB 3連接埠、含Touch ID的巧控鍵盤、巧控滑鼠和Gigabit乙太網路埠。新款iMac將於日後在台灣開始供貨。

M3更進一步推展iMac效能，讓使用者能更快速地編輯高解析度照片。圖／蘋果提供
M3更進一步推展iMac效能，讓使用者能更快速地編輯高解析度照片。圖／蘋果提供
透過「接續互通」功能，使用者可以在iMac和iPhone之間流暢無縫地工作，從而以有趣的新方式，提升自己的創造力和生產力。圖／蘋果提供
透過「接續互通」功能，使用者可以在iMac和iPhone之間流暢無縫地工作，從而以有趣的新方式，提升自己的創造力和生產力。圖／蘋果提供
iMac提供綠色、黃色、橘色、粉紅色、藍色和銀色，並搭配相同色系的配件。圖／蘋果提供
iMac提供綠色、黃色、橘色、粉紅色、藍色和銀色，並搭配相同色系的配件。圖／蘋果提供
搭載M3的新款iMac讓遊戲體驗更出色，帶來驚人的效能和令人屏息的繪圖處理。圖／蘋果提供
搭載M3的新款iMac讓遊戲體驗更出色，帶來驚人的效能和令人屏息的繪圖處理。圖／蘋果提供
搭載M3的新款iMac具備7種生動亮麗的顏色，效能大幅升級，將於日後於台灣開賣。圖／蘋果提供
搭載M3的新款iMac具備7種生動亮麗的顏色，效能大幅升級，將於日後於台灣開賣。圖／蘋果提供
搭載M3的全新iMac，非常適合家庭到小型企業使用，包括創意工作者，以及學生和遊戲玩家都能滿足需求。圖／蘋果提供
搭載M3的全新iMac，非常適合家庭到小型企業使用，包括創意工作者，以及學生和遊戲玩家都能滿足需求。圖／蘋果提供

編輯推薦

網路 粉紅色

延伸閱讀

「騙人點擊嗎」蘋果發表會沒iPad果粉失望 「這行小字」成唯一驚豔亮點

蘋果發表會懶人包／超好看！太空黑色M3版MacBook Pro來了 新24吋iMac速度快2倍

蘋果發表新款筆電 配備3款更強大晶片、增加太空黑配色

太空黑新色太生火！搭載M3系列晶片全新MacBook Pro帥氣登場

相關新聞

The North Face必收Parka羽絨外套 新剪裁、新配色禦寒機能再提升

除了潮流人士最愛的Nuptse外套之外，The North Face（簡稱TNF）旗下另有Parka羽絨外套同樣很經典，今年更迎來問世50周年，於是推出新剪裁、新配色款式，搭配550蓬鬆度RDS認證鵝絨填充，禦寒機能向上提升！

桃園大江購物中心「美食周年慶」55家餐飲優惠一連30天

餐廳、美食街選擇多元，加上好停車、全年停車免費的優勢，大江購物中心是桃園人假日喜愛出沒的熱點，大江購物中心11月1日起集...

東京自由行全新朝聖景點 美拍超夯花手水小鎮

到日本東京旅遊，除了逛街買東西，還可以幹嘛呢? 搭乘電車約莫一小時即可抵達全新自由行必去景點「花手水小鎮～埼玉縣行田市」...

踏入山林的黃金時節 Booking.com 精選「全台六條步道之旅」

秋風颯爽，樹木漸次穿上了金黃衣裳，陽光透過樹葉灑在大地上，此時正是登高賞景的絕佳時節。根據 Booking.com 20...

24吋iMac升級M3晶片效能大躍進 7種色彩再陷選擇困難

已經2年多沒更新的24吋iMac果真大升級了！直接換上最新的M3晶片，讓這款超輕薄又多彩的all-in-one電腦的效能...

一本帶你逃離辦公室的日曆！跟著呂捷走讀台灣四百年

你對台灣有多少了解？近年來走讀活動興起，讓台人有機會以深度旅遊的方式探訪遊玩之地，旅遊的形式不再是走馬看花，到網美打卡點拍照，而是透過在地人、文史專家帶領旅人認識腳下這片土地的故事、地方的人文風情。 2024老派日曆就像是一本帶你走讀的旅遊書，由補教名師呂捷帶著購買日曆的朋友全台跑透透，就連離島也不放過，告訴你各縣市的歷史小故事，有可能是古蹟介紹、地名由來，又或者是軼聞趣事，接著就讓我們一起來開箱這本日曆豐富的內容吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。