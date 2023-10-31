24吋iMac升級M3晶片效能大躍進 7種色彩再陷選擇困難

你對台灣有多少了解？近年來走讀活動興起，讓台人有機會以深度旅遊的方式探訪遊玩之地，旅遊的形式不再是走馬看花，到網美打卡點拍照，而是透過在地人、文史專家帶領旅人認識腳下這片土地的故事、地方的人文風情。 2024老派日曆就像是一本帶你走讀的旅遊書，由補教名師呂捷帶著購買日曆的朋友全台跑透透，就連離島也不放過，告訴你各縣市的歷史小故事，有可能是古蹟介紹、地名由來，又或者是軼聞趣事，接著就讓我們一起來開箱這本日曆豐富的內容吧！

2023-10-31 10:00