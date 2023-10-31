快訊

為何張忠謀徹夜難眠？獨家揭密他與阿里新掌門蔡崇信關鍵對談

女網友萬聖節扮兔女郎 遭「羅姓藝人」強行拍照嗆聲：這是公共場合

《六人行》演員驟逝：曾協助成癮者康復的人生心願

聽新聞
test
0:00 / 0:00

太空黑新色太生火！搭載M3系列晶片全新MacBook Pro帥氣登場

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
蘋果今日發表搭載新一代M3晶片的MacBook Pro，其中搭載M3 Pro或M3 Max的機種更提供「太空黑色」絕美新顏色。圖／蘋果提供
蘋果今日發表搭載新一代M3晶片的MacBook Pro，其中搭載M3 Pro或M3 Max的機種更提供「太空黑色」絕美新顏色。圖／蘋果提供

太空黑新色太帥了吧！蘋果選在美國時間萬聖節前夕舉辦發表會，難得在晚上舉辦、整個發表會風格也弄得有夠神秘詭譎，原來就是要襯托出全新太空黑色MacBook Pro的帥度，只要選擇搭載M3 Pro和M3 Max的MacBook Pro，就可以享受由內到外全面升級的感受。

新款MacBook Pro系列，搭載全新M3系列晶片，包括M3、M3 Pro與M3 Max，有了新一代GPU架構和更快的CPU，全新14吋MacBook Pro不僅非常適合日常任務，而且能在專業級App和遊戲中提供出色的持續效能，非常適合創意工作者、學生和創業家；搭載M3 Pro的14吋和16吋MacBook Pro提供更強大的效能和額外的統一記憶體支援，為程式編碼人員、創意工作者和研究人員等使用者實現更繁重的工作流程。而搭載M3 Max的14吋和16吋MacBook Pro則是帶來挑戰運算極限的效能和功能，直接瞄準機器學習程式設計師、3D動畫師和影片剪輯師等專業使用者需求。

所有MacBook Pro機型均配備明亮的Liquid Retina XDR顯示器，讓SDR內容亮度提高20%，並內建1080p相機、沉浸式6揚聲器音響系統，以及多樣的連接功能選項。該系列機型電池續航力最長可達22小時，讓專業工作者享受好攜帶的優勢而不需要感受電力焦慮。

M3系列晶片延續Apple晶片的大幅度創新，是首款採用領先業界的3奈米技術打造的個人電腦晶片。GPU採用動態快取這款突破性技術，可即時分配硬體中本地記憶體的使用，讓每個任務僅使用所需的確切記憶體量，大幅提升GPU使用率和效能。GPU也為Apple晶片帶來全新算繪功能，包括硬體加速網格著色，為幾何處理帶來更優質的功能和效率，進而實現視覺上更複雜的場景。硬體加速光線追蹤功能首度在Mac登場，使遊戲能夠更準確地算繪陰影和反射，打造出更逼真的環境。

搭載M3的14吋MacBook Pro售價54,900元起，教育優惠價51,500元起；搭載M3 Pro的14吋MacBook Pro售價69,900元起，教育優惠價64,700元起；16吋MacBook Pro售價84,900元起，教育優惠價78,100元起，即日起於美國開賣，台灣將於日後開放訂購。

搭載M3的MacBook Pro讓使用者能以更快的速度在Xcode中編譯和測試數百萬行程式碼。圖／蘋果提供
搭載M3的MacBook Pro讓使用者能以更快的速度在Xcode中編譯和測試數百萬行程式碼。圖／蘋果提供
搭載M3 Pro的MacBook Pro讓使用者在《MathWorks MATLAB》中處理大型複雜資料模型變得更加流暢。圖／蘋果提供
搭載M3 Pro的MacBook Pro讓使用者在《MathWorks MATLAB》中處理大型複雜資料模型變得更加流暢。圖／蘋果提供
搭載M3 Max的MacBook Pro讓使用者得以用《Maxon Redshift》在Cinema 4D中針對極其複雜的3D內容進行建模和反覆。圖／蘋果提供
搭載M3 Max的MacBook Pro讓使用者得以用《Maxon Redshift》在Cinema 4D中針對極其複雜的3D內容進行建模和反覆。圖／蘋果提供
搭載M3 Max的新款MacBook Pro憑藉2個ProRes引擎，讓使用者在《Blackmagic DaVinci Resolve Studio》等App中對最高解析度內容進行影片後製變得輕而易舉。圖／蘋果提供
搭載M3 Max的新款MacBook Pro憑藉2個ProRes引擎，讓使用者在《Blackmagic DaVinci Resolve Studio》等App中對最高解析度內容進行影片後製變得輕而易舉。圖／蘋果提供
全新MacBook Pro系列提供令人驚豔的效能、出色的Liquid Retina XDR顯示器、廣泛的連接功能，以及最長可達22小時的電池續航力。圖／蘋果提供
全新MacBook Pro系列提供令人驚豔的效能、出色的Liquid Retina XDR顯示器、廣泛的連接功能，以及最長可達22小時的電池續航力。圖／蘋果提供
M3、M3 Pro和M3 Max提供節能效能，讓每個人都能找到適合自己的MacBook Pro。圖／蘋果提供
M3、M3 Pro和M3 Max提供節能效能，讓每個人都能找到適合自己的MacBook Pro。圖／蘋果提供
macOS Sonoma中的「遊戲模式」可提供最佳化的遊戲體驗，並適用於所有Mac遊戲，包括《柏德之門 3》等新遊戲，且同樣可以搭配遊戲手把操作使用。圖／蘋果提供
macOS Sonoma中的「遊戲模式」可提供最佳化的遊戲體驗，並適用於所有Mac遊戲，包括《柏德之門 3》等新遊戲，且同樣可以搭配遊戲手把操作使用。圖／蘋果提供
全新MacBook Pro系列提供令人驚豔的效能、出色的Liquid Retina XDR顯示器、廣泛的連接功能，以及最長可達22小時的電池續航力。圖／蘋果提供
全新MacBook Pro系列提供令人驚豔的效能、出色的Liquid Retina XDR顯示器、廣泛的連接功能，以及最長可達22小時的電池續航力。圖／蘋果提供
所有MacBook Pro機型均配備Liquid Retina XDR顯示器，在創作和欣賞內容方面具有無與倫比的優勢。圖／蘋果提供
所有MacBook Pro機型均配備Liquid Retina XDR顯示器，在創作和欣賞內容方面具有無與倫比的優勢。圖／蘋果提供

MacBook Pro 蘋果發表會

延伸閱讀

出席太空國際年會 蔡總統：加碼400億 攻低軌衛星

台廠出席太空年會 大秀產品

華邦電報喜再奪蘋果大單 NOR晶片也獲導入i15快充功能

新光保全參與台灣太空國際年會 大秀低軌衛星與無人機應用

相關新聞

太空黑新色太帥了吧！M3系列晶片全新MacBook Pro登場

太空黑新色太帥了吧！蘋果選在美國時間萬聖節前夕舉辦發表會，難得在晚上舉辦、整個發表會風格也弄得有夠神秘詭譎，原來就是要襯...

又甜又虐讓人看了心癢癢？「這些」2023年熱門戀綜比韓劇還精采！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「戀愛綜藝節目」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的2023熱門戀綜排行。

顏值高、實力強又溫柔讓人招架不住？盤點那些年我們愛過的二次元男神！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「童年二次元男神」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的TOP10童年二次元男神排行。

「7-ELEVEN Day購物節」消費滿千最高現折200元 隨取卡免抽直接放大10%

迎戰雙11購物旺季，7-ELEVEN線上線下齊推出「7-ELEVEN Day購物節」活動，自11月7日起限時6天，串聯門...

台北天成大飯店明爐烤鴨四人合菜券 ITF台北國際旅展限定優惠6.2折

台北天成大飯店翠庭素來以道地的江浙菜系聞名，以40多年的料理經驗透過純正手法呈現多款精緻手工菜，烹調手法以紅燒、煨煮占多...

專人服務吃和牛！乾杯「黑毛屋招待所」插旗嘉義

乾杯集團旗下全新火鍋品牌「黑毛屋招待所」，將於11月1日正式插旗嘉義耐斯王子大飯店，標榜擁有「頂級海陸進口食材」、「仲居...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。