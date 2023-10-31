太空黑新色太生火！搭載M3系列晶片全新MacBook Pro帥氣登場

太空黑新色太帥了吧！蘋果選在美國時間萬聖節前夕舉辦發表會，難得在晚上舉辦、整個發表會風格也弄得有夠神秘詭譎，原來就是要襯托出全新太空黑色MacBook Pro的帥度，只要選擇搭載M3 Pro和M3 Max的MacBook Pro，就可以享受由內到外全面升級的感受。

新款MacBook Pro系列，搭載全新M3系列晶片，包括M3、M3 Pro與M3 Max，有了新一代GPU架構和更快的CPU，全新14吋MacBook Pro不僅非常適合日常任務，而且能在專業級App和遊戲中提供出色的持續效能，非常適合創意工作者、學生和創業家；搭載M3 Pro的14吋和16吋MacBook Pro提供更強大的效能和額外的統一記憶體支援，為程式編碼人員、創意工作者和研究人員等使用者實現更繁重的工作流程。而搭載M3 Max的14吋和16吋MacBook Pro則是帶來挑戰運算極限的效能和功能，直接瞄準機器學習程式設計師、3D動畫師和影片剪輯師等專業使用者需求。

所有MacBook Pro機型均配備明亮的Liquid Retina XDR顯示器，讓SDR內容亮度提高20%，並內建1080p相機、沉浸式6揚聲器音響系統，以及多樣的連接功能選項。該系列機型電池續航力最長可達22小時，讓專業工作者享受好攜帶的優勢而不需要感受電力焦慮。

M3系列晶片延續Apple晶片的大幅度創新，是首款採用領先業界的3奈米技術打造的個人電腦晶片。GPU採用動態快取這款突破性技術，可即時分配硬體中本地記憶體的使用，讓每個任務僅使用所需的確切記憶體量，大幅提升GPU使用率和效能。GPU也為Apple晶片帶來全新算繪功能，包括硬體加速網格著色，為幾何處理帶來更優質的功能和效率，進而實現視覺上更複雜的場景。硬體加速光線追蹤功能首度在Mac登場，使遊戲能夠更準確地算繪陰影和反射，打造出更逼真的環境。