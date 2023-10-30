全聯「舊世界葡萄酒大賞」單筆滿千送900點 達人林才右不藏私推薦這6款

看好葡萄酒商機，全聯自2015年起即持續強化店鋪紅白酒專區，其中進口葡萄酒約占90%，南半球新世界與北半球舊世界的占比約為5：5，不論是喜歡優雅高尚舊世界品味，還是年輕新世界風味的消費者，都能在全聯找到最適合品嚐的款式。全聯目前販售的葡萄酒品項將近230款，主要價位落在200～400元間，亦是最受到消費者歡迎的價格帶，統計去年葡萄酒銷量已達約280萬瓶。即日起至11月2日推出「舊世界葡萄酒大賞」，葡萄酒全品項福利卡友單筆每滿1000元贈900福利點，等同最高9%福利點回饋。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

為了拓展潛力無窮的「紅金」商機，全聯已與紅酒達人林才右合作多年，溝通紅酒知識，每周五於全聯官方YouTube頻道推出「周五紅酒趴」推薦各種選酒、品酒知識，購買指定推薦酒款享有福利點回饋；也藉由每年上、下半年度推出「新、舊世界葡萄酒大賞」促銷檔期，以及不定期舉辦品酒會活動拉近與消費者之間的距離，在優惠及活動的加持下帶動葡萄酒業績成長。讓消費者自家巷口以平實的價格就能輕鬆買到高CP值葡萄酒，加上全聯本身販售多樣肉品、熟食與零食的優勢，希望透過葡萄酒與各類食物的搭配，推廣以餐佐酒、野餐品酩的飲酒文化，讓全聯成為消費者「最佳佐餐酒」的銷售通路。

紅酒達人林才右表示，在全聯買葡萄酒最大的優勢就是500元以內就可以買到不錯的酒款，可以從自己喜歡的產區、葡萄品種、釀造方式3大方向來挑選，因為價格親民，建議民眾可以多多嚐鮮，自己喝得順口、喜歡的酒就是好酒。另外也可以看要搭配的食物來挑選，如果今天要吃比較重口味的食材，就可以搭配風味比較濃郁的酒款；若吃海鮮、白肉，通常比較適合搭配白酒；而大家冬天最愛吃的麻辣火鍋，其實也可以搭配口感比較酸的酒款解油膩感，或是比較甜的酒款中和辣度。

而在全聯購買800元以下的酒款，建議選擇3～5年以內的酒風味最佳。台灣天氣較為濕熱，酒買回家建議收在冰箱或酒櫃，要喝之前拿出來稍微回溫，醒酒約10分鐘左右就可以喝了，紅酒適飲溫度約16度、白酒約8～12度、粉紅酒12度、氣泡酒6～8度，開瓶後最好一次喝完。而許多民眾常誤會的是，紅酒並不適合搭配甜點、巧克力一同食用，味蕾會被影響，反而會激出酒的酸澀味。

林才右也不藏私推薦了自己最喜歡全聯販售的紅酒、白酒各3款，包括澳洲威卡菲許諾圖席哈紅酒、法國旺迪特級紅葡萄酒、耶波席限量黑釀紅葡萄酒，以及麥圖亞馬爾堡白蘇維翁白葡萄酒、托斯提酒廠莫斯卡托達斯提微甜白葡萄酒、培瑞酒莊老葡萄園系列老葡萄園白葡萄酒。其中首推得到澳洲紅五星評價的澳洲威卡菲許諾圖席哈紅酒，酒標由澳洲知名藝術家Katharina設計，以自然傳承設計出自然花鳥浮出一個海馬的標誌，這款酒使用Shiraz品種釀造，帶有紫黑色水果、桑葚、黑煤的味道，尾韻稍微有像是黑胡椒、荳蔻等淡雅的辛香料風味，單寧柔順，口味豐富多變，適合搭配紅燒牛腩、黑胡椒沙朗等餐點。