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大潤發「法國葡萄酒節」獨家引進300款平價好酒 消費滿千抽實用酒器

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
大潤發總經理Pascal Delval特別推薦2款入門紅酒：法國勃艮地印記加美紅葡萄酒（左）與法國波爾多波爾泰絲酒莊紅酒（右）。記者王聰賢／攝影
大潤發總經理Pascal Delval特別推薦2款入門紅酒：法國勃艮地印記加美紅葡萄酒（左）與法國波爾多波爾泰絲酒莊紅酒（右）。記者王聰賢／攝影

台灣人愛喝酒，根據統計台灣人一年可喝掉千億元，其中葡萄酒每年的銷售數量更超過了2100萬瓶，看好龐大商機，大潤發即日起至11月23日舉辦「法國葡萄酒節」活動，今年特別邀請6位專業品酒師品評挑選，獨家引進超過300款的新品，整體酒數超過600款，除了幾乎都是千元以下的親民價格酒款，更祭出買4送1、2件599/699元的超優惠折扣。活動期間大潤發會員單筆消費葡萄酒滿2000元，即可獲得葡萄酒提袋，11月3日前會員單筆消費葡萄酒滿千元，登錄發票另可獲得抽獎機會，有機會獲得儲酒冰櫃、電子醒酒器、電動開瓶器、侍酒刀等好禮，想囤貨就趁這一檔！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

大潤發總經理陸晏德Pascal Delval特別推薦2款入門紅酒，「法國勃艮地印記加美紅葡萄酒」，入口立即感受到紅色水果的多汁感，酒體柔和，適合牛排、起司、清淡台菜，是十分容易親近的酒款。另一款「法國波爾多波爾泰絲酒莊紅酒」，具黑色水果、辛香料、濃橡木桶味等香氣，建議搭配牛排、羊排、起司、燒烤等重口味的料理。

而大潤發葡萄酒採購經理鄭蓓文則是推薦了2款今年新品，在國際間獲得許多獎項肯定的「澳洲布朗兄弟慕斯卡甜白氣泡酒」、「澳洲布朗兄弟慕斯卡甜粉紅氣泡酒」，皆嚴選自生產甜型葡萄酒而聞名的澳洲百年家族酒莊布朗家族集團，選用深受大眾喜愛的葡萄品種Moscato製作，擁有濃郁果香與花香風味，喝起來微甜，適合冷藏後冰冰涼涼飲用，順口不膩，是在任何時候都可以享用且接受度非常高的酒款，更可搭配清燉魚、燉蔬菜、清淡中式台菜、甜點、麻辣鍋等料理，非常百搭。

隨著疫情解封，大潤發「法國葡萄酒節」今年也特別邀請超過10位葡萄酒莊主來賣場與試飲民眾互動。其中法國羅亞爾河葡萄酒莊園莊主Hubert LEGENDRE特別推薦酒莊3款最經典的紅酒，包括法國羅亞爾河安茹村莊古橋紅酒、索米爾騎兵紅酒，以及布格伊城堡紅酒，酒標設計與酒款風味有巧妙連結，活潑、沈穩、多層次，各有春秋。另外，法國橘園酒莊新一代伊卡德先生也特地來台分享酒莊運用傳統與現代技法結合的半半粉紅葡萄酒、白葡萄酒系列，瓶身設計非常精緻，特別適合喜愛嚐鮮的年輕族群。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

大潤發葡萄酒採購經理鄭蓓文推薦澳洲布朗兄弟慕斯卡甜白氣泡酒、甜粉紅氣泡酒，優惠價369元，2罐特價599元。記者王聰賢／攝影
大潤發葡萄酒採購經理鄭蓓文推薦澳洲布朗兄弟慕斯卡甜白氣泡酒、甜粉紅氣泡酒，優惠價369元，2罐特價599元。記者王聰賢／攝影
大潤發「法國葡萄酒節」今年也特別邀請超過10位葡萄酒莊主來賣場與試飲民眾互動。記者王聰賢／攝影
大潤發「法國葡萄酒節」今年也特別邀請超過10位葡萄酒莊主來賣場與試飲民眾互動。記者王聰賢／攝影
法國羅亞爾河葡萄酒莊園莊主Hubert LEGENDRE（右）帶來酒莊3款最經典的紅酒，酒標設計與酒款風味有巧妙連結。記者王聰賢／攝影
法國羅亞爾河葡萄酒莊園莊主Hubert LEGENDRE（右）帶來酒莊3款最經典的紅酒，酒標設計與酒款風味有巧妙連結。記者王聰賢／攝影
大潤發紅酒季試飲活動吸引眾多民眾參與。記者王聰賢／攝影
大潤發紅酒季試飲活動吸引眾多民眾參與。記者王聰賢／攝影
法國橘園酒莊新一代伊卡德先生特地來台分享酒莊運用傳統與現代技法結合的半半粉紅葡萄酒、白葡萄酒系列。記者王聰賢／攝影
法國橘園酒莊新一代伊卡德先生特地來台分享酒莊運用傳統與現代技法結合的半半粉紅葡萄酒、白葡萄酒系列。記者王聰賢／攝影
大潤發總經理陸晏德Pascal Delval。圖／大潤發提供
大潤發總經理陸晏德Pascal Delval。圖／大潤發提供

葡萄酒 法國 紅酒

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