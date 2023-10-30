6度蟬聯米其林1星 LONGTAIL秋季新菜登場

連續6年獲得米其林一星肯定的LONGTAIL餐廳酒吧，即日起推出全新秋季品味菜單（tasting menu），以秋季腴美的胭脂蝦、鮮蚵與秋日盛產的柿子、釋迦、荸薺、冬瓜為餐盤揮灑金秋色彩，主廚巧妙運用原民食材馬告、檳榔葉、過貓入饌，增添山林奔放氣息。季節體驗套餐含開胃小點共9道料理，每人3,580元+10%，佐4杯調酒加價1,280元+10%。

秋季盛產的深海胭脂蝦最為濃鮮甘美，「胭脂蝦、爆米香、刺芫荽、薑、馬告胡椒」堆疊昆布鹽拌炒爆米香，圍繞著嫩薑製成細緻泡泡，嫩薑清新暖香包覆生鮮胭脂蝦，細緻柔嫩帶有濃郁海味，伴隨脆口米香，刺芫荽與印度芥末籽油的辛香，馬告特有檸檬薑香呼應嫩薑泡泡，用山與海的協奏揭開秋季饗宴序幕。

秋季蠔蚵最為肥碩，「燴鮮蚵、辣味青醬、荸薺、過貓」將鮮蚵與融合茵陳蒿、蒔蘿、薄荷、香菜、三星蔥及綠辣椒的辣味青醬燴煮，加入當令荸薺、過貓同煮，滑嫩飽滿鮮蚵帶有海潮鮮香，與脆口荸薺造就豐富口感與滋味，香辣青醬刺激味蕾食慾，搭佐自製外酥脆內軟的厚燒餅沾醬汁享用更為滿足。

「小牛胸腺、釋迦、花生檳榔葉醬」將小牛胸腺先以香茅醬汁醃過，再以備長炭烤至合適熟度，表皮焦香內裡柔嫩，搭配台東秋季盛產的大目釋迦，清甜厚實果肉與濃香小牛胸腺，以炙燒燒過的荖葉包捲，佐爽脆醃漬櫻桃蘿蔔沾花生檳榔葉醬一起入口，享用台灣山林特有原始香氣。

「帶骨羊里肌、孜然楓糖、茄子」選用紐西蘭帶骨羊里肌，先以蔬菜、香茅燉煮，塗刷孜然楓糖醬以炭火炙烤散發焦香，灑裹避風塘蒜酥香辣誘人，佐綿密清甜茄子泥與楓糖雞汁醬享用多重層次，五分熟肉質厚實軟嫩、肉汁飽滿甘美無羶味，甜鹹辣味交織迷人風味。

主甜點「香料白酒洋梨烤布蕾、紫蘇醬、馬鞭草雪酪」以秋冬潤肺的東方甜點冰糖燉雪梨發想，結合法式燉洋梨呈現混血美味。洋梨加入八角、丁香、肉桂、月桂葉、香草、柑橘與酸度較高的白酒慢燉，以燉洋梨為容器，中心裝盛新鮮水梨丁與西洋梨烤布蕾，暖香漫溢、滋味香甜不膩口，紫蘇梅酒醬的柔美東方感與馬鞭草雪酪的法式原野香氛，為秋季盛宴畫下療癒句點。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康