特殊旅遊團「愈貴愈賣」！佳繽參團送教父牛排客製餐飲

主打海外特殊旅遊線路的佳繽旅遊，今年創立十周年，宣布將進駐「2023 ITF台北國際旅展」中美洲經貿辦事處設攤，即起至11月20日同步於官網推出線上旅展，主打五大特殊行程，包括西非18國、中美洲10國、南美洲5國、南極三島極地探險，以及今年首度開賣即造成全台熱潮的《指揮官夏古號》正北極破冰之旅，並搶先開放2025年航程預購。

凡於佳繽線上旅展期間報名五大特殊行程，即贈D&C Residence客製佳繽套餐乙份（價值4,950元）；報名其他行程即贈 D&C Residence 禮賓券乙張（價值2,000元）。

佳繽旅遊創辦人暨總經理彭文欽表示，疫情過後，今年創下出團紀錄新高，營收也破十年紀錄，「明年還會比今年更好」。他以非洲肯亞團為例，漲幅最高，今年團費約20萬元起、明年調漲25萬元起，「主要原因在於擔心恐攻，原本要往歐洲、中東的旅客轉往非洲」。他也表示，今年7、8月佳繽旅遊出團至肯亞就超過300人，創歷年新高，而明年預約報名已超過今年。

除了非洲持續看旺，今年摘下金質獎的「南印度」也是新起之秀，「還有巴爾幹半島8國22天，報價還沒出爐，就已爆滿」：其他還包括正北極與南北極遊輪之旅、中亞五國、巴基斯坦，都是熱門的特殊路線。

彭文欽指出，伊朗與伊拉克的兩河流域之旅也是今年叫好叫座的行程，但因戰事不斷，原本明年1、2月的團體延後至4/17齋戒月過後，這些「印象中的封閉國家」，其實非常進步，景色也絕美，是不少客群等待出遊的地方。

彭文欽說明，佳繽旅遊的特殊行程，目前已累積近四千名忠誠旅客支持，根據今年最新顧客調查資料顯示，佳繽主要客群從收集百國紀錄的百國玩家，逐漸成長為以收集150國紀錄為人生目標的全球玩家，有多組客人甚至自備破紀錄的紅布條、在機場拍下人生最珍貴的畫面，也有客人特別停下事業兩年，報名多組行程，只為了一圓自己的環遊世界夢想。

佳繽旅遊也將於旅展期間，搶先開放2025年《指揮官夏古號》全新航程預訂，這是全球第一艘極地奢華探險郵輪，可入住媲美五星級飯店的華美海景房，享受戶外極地溫泉池與多間米其林餐廳佳餚。佳繽旅遊也宣布，明年行程將注入兩大亮點，一是推出造訪貝里斯、瓜地馬拉兩大邦交國的中美洲行程，探索獲得聯合國教科文組織世界遺產認證的安提瓜傳奇古城；二是陸續規劃更多國家的頂級星級饗宴。

今年ITF旅展，佳繽旅遊推出五大特殊行程，分別為「中美洲馬雅文明及赤道南美探索28天」(團費410,800元起)、「南美5國生態奇景遊28天」 (團費508,400元起)、「西非18國古文明41天」 (團費1,039,000元起)、「南極三島極地探險27天」 (團費851,000元起)，以及「《指揮官夏古號》正北極破冰之旅21天」 2025年航程預購名額 (參考售價每人1,580,000元起)，同步搭配「佳繽饗嘉賓」線上旅展，自即日起至2023年11月20日。