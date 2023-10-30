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蝦皮購物「11.11最強購物節」狂送百萬旅遊金 每人11張免運券買好買滿

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
解鎖「蝦皮購物11.11最強購物節」5大任務，即有機會將雄獅4大洲指定國家旅遊金兌換券帶回家。圖／蝦皮購物提供
解鎖「蝦皮購物11.11最強購物節」5大任務，即有機會將雄獅4大洲指定國家旅遊金兌換券帶回家。圖／蝦皮購物提供

疫後國外旅遊市場大爆發，繼去年雙11推出「1年搭機免運」的超狂好禮之後，蝦皮購物今年「11.11最強購物節」再跨界攜手雄獅旅遊，要帶幸運用戶啟程飛往亞洲、歐洲、美洲、大洋洲等世界四大洲，只要完成玩遊戲、看直播下單等簡易任務就有機會抽獎，同時再加碼豪灑總價破60萬元的雄獅訂房金及國內票券優惠，雙11當天下單再送Uber One 2個月免費試用會員資格與Uber App 100元乘車優惠2趟，讓用戶放肆出遊到年底。

「蝦皮購物11.11最強購物節」即日起至11月11日推出5大任務，凡至蝦皮購物解鎖「看直播下單、玩蝦蝦果園種指定種子、參與地味萬聖節社群投稿、選蝦皮店到店完成早鳥取件、11/11下單滿額」任一任務，就有機會獲得指定國家旅遊金兌換券，任務包括雙11當日累積消費滿萬元即有機會抽中含稅價值破9萬元的「挪威奮進號基隆-那霸4日雙人行」旅遊金兌換券；玩「蝦蝦果園」種雄獅旅遊指定種子並收成，即有機會抽中含稅價值破11萬元的「雙人澳洲7日團體自由行」旅遊金兌換券；凡觀看任一蝦皮直播並下單完成付款，即有機會抽中含稅價值10萬元的「雙人舊金山6日來回機票」旅遊金兌換券；10月31日於蝦皮購物粉絲專頁參與「地味萬聖節」投稿活動獲得最高票者，即可獲得「單人秘魯來回單機票」加「1晚飯店住宿」旅遊金兌換券；活動期間凡於蝦皮購物下單並選擇蝦皮店到店取貨，在包裹送達門市後3日內完成取件者，即有機會抽中含稅價值破11萬元的「雙人奧捷８日機加酒自由行」旅遊金兌換券。除此之外，簡單動手指分享活動訊息給好友再抽雄獅旅遊住宿金等優惠券，檔期間總計將送出總價值破百萬元的雄獅旅遊好禮。

好多東西想下單卻又不想付運費？用戶最喜愛的「全站0元起免運券」今年也正式於「蝦皮購物11.11最強購物節」重磅回歸，豪送每人11張 「全站0元起免運券」，更推出超狂「全站11折起」、「灑5千萬個蝦幣」兩大回饋，等多重好康，邀請用戶上站盡情血拚，一起清空購物車。

瞄準國人旅遊熱潮，「蝦皮購物11.11最強購物節」攜手雄獅旅遊打造5大任務帶用戶免費飛出國。（左起）雄獅集團數位長林耀民、蝦皮購物品牌資深行銷部長廖君凰。圖／蝦皮購物提供
瞄準國人旅遊熱潮，「蝦皮購物11.11最強購物節」攜手雄獅旅遊打造5大任務帶用戶免費飛出國。（左起）雄獅集團數位長林耀民、蝦皮購物品牌資深行銷部長廖君凰。圖／蝦皮購物提供
「蝦皮購物11.11最強購物節」下單滿額就抽，「挪威奮進號4日基隆-那霸雙人行」雄獅旅遊金兌換券。圖／蝦皮購物提供
「蝦皮購物11.11最強購物節」下單滿額就抽，「挪威奮進號4日基隆-那霸雙人行」雄獅旅遊金兌換券。圖／蝦皮購物提供

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