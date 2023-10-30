魔幻森林與世界精品相會！新加坡新旅行 找到好眠之秘

新加坡是舉世聞名的花園城市，在現代化的高聳大樓間，總能尋得幾處綠地；這些綠不僅生機盎然，還各有主題。花園城市在疫情過後，也開發了許多新美地，除了酒店更奢華，綠植展現魔力，讓旅人在魔幻與現代間自由來去，樂趣無窮。

此行，第一新景點，就在飛機落地樟宜機場的「星耀樟宜」，它是新加坡全新的Shopping Mall，同時把整座植物園「森林谷」搬進室內，還有全球最大的室內瀑布「雨漩渦」，在綠與水之間，穿插著美食與購物，自然與奢華無縫接軌。

進入時尚精品的一線戰區——濱海灣金沙，當然也得順訪濱海灣花園的雲霧林，在此集結了超級樹、花穹、雲霧林三座新加坡超人氣景點，以及精彩的金沙水舞秀。

這座雲霧林Cloud Forest，在溫室裡模擬著高山森林的環境，可搭電梯到最高點，再沿著參觀步道緩步下行，在室內森林裡散步，是一種奇妙體驗；途間還會經過曾經是世界最大的室內瀑布（甫被星耀樟宜超越）。入夜，絕對必訪「超級樹Super Tree Grove」，它的名稱很多，有人稱為擎天樹、天空樹，或是阿凡達樹，每晚的音樂燈光秀是重頭戲，18棵超過23公尺的「超級樹」所組成的巨樹叢林，擁有絕對的魔幻感，更被盛讚為「真實版的阿凡達世界」。

這片夜閃魅光的巨樹叢林就位在金沙酒店正後方，如果入住其間，建議一晚走訪、一晚就著房內的大片落地窗收攬全景。

療癒的綠與眼花撩亂的名品，看似兩個世界，在新加坡各地卻巧妙而精彩的相融，一如它多元化的種族衍生出景區如小印度區、阿拉伯區、華人的牛車水等。

整日徒步尋訪新加坡的新精彩，入夜，犒賞自己入住「世界造價最高飯店」的新加坡濱海灣金沙酒店，體驗耗資10億美元進行改裝、重啟的「新奢華」。全新改裝的豪華套房，開門即電動開窗，美麗海景入眼，洗浴之後，還未思及隔日行程，就已酣然入夢，一夜好眠。

隔日迎著晨光醒來，精神飽滿，是旅途中少有的美好經驗，忍不住掀開床墊，看看是哪家品牌能與頂級酒店匹配，又能讓旅人瞬間沈睡；果然，一如預期，正是許多頂級酒店必備的「Simmons」，而「席夢思」在台灣也是銷售第一。

●開箱之後更想擁有，週年慶必入手

據統計，每位酒店賓客入住酒店後，平均躺臥於床上的時間約為5小時，如此長的床墊使用時間，只有能做到完全服貼、全區域支撐身體不同部位、符合人體工學，讓疲倦的身心在美好睡眠中修復的席夢思， 才能讓每晚要價四、五萬元起的金沙套房值回票價。

很多人只知席夢思是床墊界的奢華品牌，其實，早在1870年，席夢思便發明了全世界第一張獨立筒彈簧床，一百多年來，更不斷在科技上創新，也擄獲全球不同名流、菁英的喜愛，金沙套房採用席夢思更是相得益彰。

不僅止於「此生必住」的濱海灣金沙酒店指名使用席夢思，從京都到杜拜、紐約到巴黎，全球各地頂級酒店，不約而同都將席夢思床墊作為首選。無可取代的品質、近乎藝術的工藝、創新的選材，以及傳承百年的技術，躺臥其中猶如沈睡於Simmons Hotel席夢思酒店的夢幻美眠中。而席夢思也為全球許多高端酒店，客製化符合不同高端需求的床寢，「星級酒店工藝系列」就是極致代表，讓人在家就能有頂級度假美眠的感受。