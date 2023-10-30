New Balance來助攻！工裝風、機能感輕鬆打造秋日況味

日夜溫差逐漸變大，象徵著衣櫥換季時刻到來，你準備好了嗎？只在NB GREY形象總店銷售的MET24系列服飾，再次因應一周七日在各場域及各時段都恣意穿搭的需求，推出全新款式，結合機能性與軍裝、工裝風格，營造出最潮秋日穿搭況味。

隨著NB GREY形象總店在去年開幕，New Balance也引進由東京設計中心打造的MET24系列服飾來台，訴求重塑經典服飾輪廓與線條，轉化為百搭且符合當代消費者喜愛的風格，而受到潮流人士的追捧。而因應換季時刻到來，New Balance再度於NB GREY形象總店推出全新MET24的ACTIVE系列，以軍裝為主體風格，推出多款防水外套與機能長褲，其中反光條、魔鬼氈造型LOGO、軍用飾繩等別具特色的細節為亮點，將工裝休閒與潮流時尚融合，提供靜動皆宜舒適感，簡約質感讓人天天都能穿用。

adidas Originals推出聯名潮牌BAPE®的全新高爾夫系列鞋履、服飾。圖／adidas Originals提供

除了簡約日常穿搭，想要嘗試不同風格的人，或許可參考adidas Originals聯名潮牌BAPE®的全新高爾夫系列鞋履、服飾。今年是A Bathing Ape（BAPE®）的30周年，於是這系列將ABC CAMO迷彩圖案設計為可拆卸鞋帶蓋，並同樣裝飾於鞋後跟，並搭載特殊BAPE® GOLF圖案鞋墊來打造BAPE® Stan Smith Golf聯名鞋款。除此之外，聯名服飾融入了BAPE®經典ABC CAMO迷彩圖案，提供包括防風外套、POLO衫、長褲、高爾夫手套、帽子以及毛巾等單品選擇。

新銳時尚領袖Pace穿搭MET24 Active立領機能工裝外套9,980元、棉質上衣4,280元、休閒棉褲3,680元，以及UWRPDKOM鞋4,880元。圖／New Balance提供

adidas GOLF x BAPE®Stan Smith聯名鞋，5,290元。圖／adidas Originals提供

adidas GOLF x BAPE®防風外套，10,600元。圖／adidas Originals提供

New Balance UWRPDKOM鞋4,880元。圖／New Balance提供